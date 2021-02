Non esiste gioco del Grande Fratello di fronte al lutto che ha colpito Dayane Mello, concorrente del reality show. La produzione del programma ha dato alla modella la possibilità di seguire in videochiamata la veglia funebre del fratello Lucas, scomparso in un incidente stradale a 26 anni. A confermare la notizia a Globo è stato Juliano, altro fratello di Dayane. Alla modella e ai suoi familiari sono arrivate manifestazioni di sostegno da ogni parte del mondo. Numerose le composizioni floreali mandate alla famiglia di Dayane in Brasile. Globo conferma inoltre che nella mattinata di giovedì 4 febbraio, la Mello ha avuto la possibilità di parlare per qualche minuto con il fratello Juliano e con il padre.

in foto: L’auto a bordo della quale viaggiava Lucas Mello dopo l’incidente

Dayane Mello: “Ho sognato Lucas, me lo sentivo”

Nel corso del daytime del Grande Fratello Vip andato in onda oggi sono stati trasmessi i momenti immediatamente successivi alla comunicazione ricevuta da Dayane dopo la morte del fratello. La Mello era da sola in confessionale quando è stata informata. Di fronte al suo dolore e alle sue lacrime, la regia del GF ha invitato l’amica Rosalinda Cannavò a raggiungerla nel confessionale affinché la sostenesse. Ai coinquilini, Dayane ha detto: “Me lo sentivo, perché l’ho sognato proprio questa notte. Ho sognato che andavamo in bicicletta, che eravamo felici. Abbiamo vissuto un momento nostro, eravamo molto felici insieme. Chi lo sa se il suo ultimo pensiero non sono stata io”. “Questa notte alle tre del mattino l’ho sognato ed era stupendo perché ridevamo, ci divertivamo”, ha ribadito Dayane durante il suo colloquio in confessionale con gli autori, “Quando sono arrivata mi prendevo cura di lui. L’ho amato tantissimo perché era il cucciolo della nostra casa, da bambino gli cambiavo il pannolino”.

L’incidente in cui è morto Lucas, fratello di Dayane Mello

Lucas, fratello 26enne di Dayane Mello, è morto in un incidente stradale la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2021. Viaggiava in direzione di casa sua a Lontras, in Brasile, quando la sua auto ha invaso la carreggiata opposta schiantandosi frontalmente contro un camion. Lucas era il fratello minore di Dayane. “Era il mio cucciolo”, ha detto lei ricordando i momenti felici vissuti con il fratello. L’ultimo post pubblicato su Instagram da Lucas era dedicato proprio alla sorella Dayane.