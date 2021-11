Giucas Casella: “Ho frequentato Tina Cipollari”, al GF Vip lo scoop sull’opinionista Nel giardino del GF Vip Giucas Casella e Patrizia De Blanck sono stati protagonisti di un siparietto esilarante: l’illusionista si è lasciato andare anche ad uno scoop sul passato che tira in ballo Tina Cipollari.

A cura di Gaia Martino

Tra scontri, tensioni e colpi di scena, la 23esima puntata del Grande Fratello VIP è diventata memorabile. La vendetta di Delia Duran che si è lasciata fotografare tra le braccia di Simone Bonaccorsi, lo scontro tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge, poi la crisi di Lulù Selassié che ha fatto infuriare Alfonso Signorini, sono solo alcuni degli episodi da sottolineare. Tra questi anche l'incontro tra Giucas Casella e Patrizia De Blanck che ha regalato non solo risate, anche chicche di gossip sconvolgenti. La contessa è entrata nella Casa del Grande Fratello VIP per bacchettare il concorrente, colpevole di essersi inventato una love story con lei. Nel provare a farle ricordare i dettagli del passato, l'illusionista si è lasciato andare a scoop inediti.

Giucas Casella e la relazione con Tina Cipollari

Patrizia De Blanck è entrata nella Casa di Cinecittà per bacchettare Giucas Casella, accusandolo di aver inventato una storia d'amore tra loro. Nel provare a farle ricordare aneddoti del passato, il concorrente ha tirato in ballo anche l'opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, sostenendo di aver avuto una relazione con lei.

Ma scusami eh, forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, al ristorante, quando venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D'Urso per lamentarti

Alfonso Signorini non poteva restare indifferente dinanzi un'indiscrezione del genere e così dopo aver ascoltato la confessione ha subito cercato di indagare. "Giucas, ma che sei andato pure con Tina Cipollari?" ha chiesto il conduttore in diretta. Il concorrente del GF Vip ha preferito non dare dettagli: "Lei lo sa benissimo, lasciamo perdere che è una cosa vecchia".

La vita privata di Giucas Casella

L'illusionista Giucas Casella è uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello VIP. Alle spalle ha una lunga carriera e una lista di donne famose che ha frequentato. Ma il cuore del concorrente appartiene da più di 40 anni a Valeria Perilli, doppiatrice e annunciatrice televisiva con cui vive una splendida storia d'amore.

Prima di incontrare il suo grande amore, Giucas è stato legato alla modella inglese Carol Torr dal quale ha avuto suo figlio James che per molti anni ha vissuto solo con lui, vista l'assenza della madre. Oggi il primogenito del concorrente ha 34 anni, è un medico ed ha regalato al papà la fortuna di diventare nonno.