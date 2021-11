Chi è James Casella, chirurgo e figlio di Giucas Casella James Casella è il figlio di Giucas Casella e Carol Torr. Medico, classe 1987, è sposato con una collega e ha da poco avuto un figlio. Entrerà nella casa del GF Vip per fare una sorpresa al padre.

A cura di Elisabetta Murina

Giucas Casella e il figlio James

Compleanno pieno di sorprese per Giucas Casella nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la festa organizzata dagli inquilini, nella puntata di questa sera (lunedì 15 novembre) il noto prestigiatore incontrerà il James, il suo unico figlio, chirurgo, nato dalla relazione con la modella inglese Carol Torr.

Chi è James Casella, figlio di Giucas Casella

James Casella

Nato a Roma nel 1987, James Casella è figlio di Giucas Casella e Carol Torr. È un medico specializzato in chirurgia generale. Dopo la laurea in medicina, ha lavorato prima presso l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma e poi al Nuovo Ospedale dei Castelli, in provincia di Roma, dove tutt'ora lavora. Ha vissuto la sua infanzia per lo più con il padre e la sua compagna, Valeria Perilli, senza avere alcun rapporto con la madre. Quando ha compiuto 30 anni, James ha deciso di riallacciare i rapporti con lei che, ospite nel salotto di Barbara D'Urso, ha fornito la sua versione dei fatti su quanto accaduto: "È stata una scelta di Giucas quella di crescere da solo il bambino, non era costretto a farlo. Poteva aiutarmi e l'avremmo cresciuto insieme". E anche Giucas, durante una puntata di Vieni da me con Caterina Balivo, ha fatto chiarezza sulla situazione: "Ha visto James poche volte, ma non ha mai chiesto di vederlo di più, e proprio per questa ragione le sue dichiarazioni mi fanno stare male. Mi ha accusato di aver ostacolato il loro rapporto, ma non è vero perché poteva vederlo quando voleva".

La vita privata di James Casella, la moglie Livia e il figlio Giacomo

James Casella è sposato con Livia, anche lei medico chirurgo. La coppia è molto riservata e le poche informazioni che si hanno su di loro arrivano da Giucas. A maggio 2020, in piena pandemia, il noto prestigiatore si è collegato con Barbara D'Urso e ha fatto sapere che a breve sarebbe diventato nonno per la prima volta. Qualche mese più tardi, infatti, i due hanno dato alla luce il piccolo Giacomo, loro primogenito, che oggi ha poco più di un anno. James (Instagram @casella.james) e Livia sono molto riservati e vivono la loro vita lontano dai riflettori.