Il nuovo flirt scoppiato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al GFVip è sulla bocca di tutti. Gli animi della casa si sono decisamente scaldati in questi giorni di feste e il Natale sembra aver portato un po' di romanticismo tra i concorrenti. In particolare tra Giulia e Pierpaolo, ormai da giorni molto vicini. Si sono scambiati confidenze, coccole ed effusioni, poi è arrivato il tanto atteso bacio. E pure il secondo. Nonostante l'influencer abbia più volte sottolineato come quello del bacio sotto al vischio sia stato per lei solo un gioco, sembra ormai chiaro che da parte sua nei confronti di Pierpaolo ci sia un vero interesse.

La frecciatina di Tommaso a Giulia Salemi

L'opinione dentro e fuori la casa è divisa. C'è chi pensa che tra i due concorrenti stia per nascere una bellissima storia d'amore e chi è pronto a scommettere che sia tutto una montatura e che il loro avvicinamento sia frutto di una strategia per arrivare in finale. Ne è convinta Selvaggia Roma, che punta il dito contro a Pierpaolo: "Ndo cojo cojo…". Ma a quanto pare anche Tommaso Zorzi, che nella casa si è lasciato sfuggire una frecciatina nei confronti dell'amica Giulia Salemi. Durante una chiacchiera, Cecilia Capriotti gli ha chiesto: "Perché hai i brillantini sul viso?". Tommaso, in spagnolo, ha risposto: "Perché brillo di luce propria. Non sono come Giulia Salemi che deve fare coppia per far parlare di sé". Ma tra le voci dei compagni, Giulia sembra non aver sentito affatto le sue parole.

Il bacio "con la lingua" di Giulia Salemi e Pierpaolo

Dalle coccole, al bacio. Tra Giulia Salemi e Pierpaolo è finalmente scattato il bacio, anche parecchio appassionato. "Ma questo era un vero bacio, hanno messo la lingua! Che soddisfazione", hanno commentato entusiasti i ragazzi, vedendo la coppia scambiarsi il bacio appassionato davanti a tutti. Giulia e Pierpaolo si sono mostrati in leggero imbarazzo, ma tutto sommato era chiaro che intendevano farlo da giorni. Dopo il primo bacio galeotto (a stampo) sotto al vischio di Natale, i due concorrenti hanno deciso di replicare con passione riprendendosi il centro della scena.

I dubbi di Giulia Salemi sul rapporto con Pierpaolo

Giulia Salemi però, sembra dubbiosa e non ha nessuna intenzione, per il momento, di lasciarsi andare con Pierpaolo. Interrogata da Tommaso Zorzi, che ha voluto capirci di più su questa nuova liason, l'influencer ha spiegato di non volersi esporre e di voler prima capire in puntata quale sarà la reazione da parte del pubblico alla loro storia. Zorzi, contrariato le ha detto: "Ma scusa tu capisci le storie in base a cosa pensano gli altri? Tu devi capirle in base a cosa pensi tu, non dall'esterno". Giulia ha risposto: "Può anche arrivare qualcosa esterna che fa cambiare il suo atteggiamento, io voglio osservare. Anche se ci imponiamo di stare distanti alla fine ci cerchiamo, quindi alla fine ho sempre fatto quello che mi andava".