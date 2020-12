Nella Casa del Grande Fratello Vip è improvvisamente scoppiato un nuovo flirt quello tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Uscita Elisabetta Gregoraci dalla Casa, Pierpaolo si è avvicinato a Giulia e tra i due è già scattato qualche bacio, sebbene entrambi siano ancora confusi rispetto al loro rapporto. A non avere dubbi, invece, è Selvaggia Roma che commenta aspramente l’improvvisa svolta imboccata da Pretelli.

“Per Pierpaolo Pretelli la dama non è importante”

Selvaggia, uscita dalla Casa da qualche settimana, commenta su Twitter il nuovo avvicinamento tra Pierpaolo e Giulia: “Ho capito che…come si dice a Roma…’Ndo cojo cojo’. L’importante è arrivare alla fine… Le dame sono indifferenti. Vero Pier? NON ADORO POTENTE”. Per Selvaggia, quindi, l’interesse di Pierpaolo sarebbe studiato solo con lo scopo di arrivare il più lontano possibile nel gioco. Non ci sarebbe, da parte sua, alcun interesse sincero nei confronti della Salemi.

Ma difende Giulia Salemi: “A lei Pierpaolo piace”

Ma il giudizio intransigente di Selvaggia si limita all’atteggiamento di Pierpaolo. Secondo l’influencer romana, l’interesse di Giulia nei confronti di Pretelli sarebbe sincero. “A lei piace Pier. Mi spaventa lui e mi dispiace per la mia Giulia”, scrive ancora Selvaggia nei commenti. La stessa Giulia, nella Casa, ha espresso qualche perplessità. Non ha ancora deciso se lasciarsi andare completamente con Pierpaolo, anche alla luce dei precedenti con Elisabetta Gregoraci e delle dichiarazioni di lui a proposito della relazione finita con Ariadna Romero, sua ex compagna e madre di suo figlio. Nemmeno Elisabetta, per il momento, si è espressa a proposito del flirt nato nella Casa tra Giulia e Pierpaolo. La ex moglie di Flavio Briatore aveva già chiarito che quella con Pretelli sarebbe rimasta solo un’amicizia ma all’amico “speciale” Pierpaolo, nel corso della ventinovesima puntata del GF Vip in onda oggi 28 dicembre, potrebbe decidere di dire ancora qualcosa.