Mario Ermito sembra essere parecchio ambito dalle donne della casa. Durante una conversazione in giardino con Giacomo Urtis, Mario racconta la sua esperienza con le ragazze. Dallo scambio di messaggi della scorsa estate con Rosalinda, all'interesse per Sonia Lorenzini, che però non sembra ricambiare del tutto le sue attenzioni, fino a Dayane. "Mi fa l'occhiolino, ma cosa sta succedendo?!", chiede ironicamente a Giacomo. L'attore ed ex gieffino sembra essere realmente interessato a Sonia Lorenzini, che però ha ben altri pensieri per la testa.

Mario Ermito tra Sonia e Rosalinda

Mario ha confessato a Giacomo di essere molto dispiaciuto del distacco che Sonia Lorenzini ha assunto nei suoi confronti, qui il video. Con lei c'era stato uno scambio di messaggi la scorsa estate, poco dopo aver "flirtato" con Rosalinda. "Quando ho scritto a Rosalinda a metà luglio, Sonia non la conoscevo ancora", ha spiegato. "Lei poco dopo è tornata insieme al suo fidanzato Giuliano. Dovevamo vederci ad agosto, ma solo per un caffè in amicizia…". Eppure questa situazione sembra aver allontanato entrambe le ragazze, in particolare Sonia. "Tra noi c'è stato un semplice scambio di messaggi, tra due persone che si interessavano. A me lei piace, ma le cose di fanno in due. Lei mi respinge, mi evita, quindi da un po' non la cerco più come prima. Ha fatto capire di essere interessata a me, ma poi ha fatto dei passi indietro".

Sonia piange per il suo ex Federico Piccinato

Ma Sonia sembra avere ben altri pensieri e nelle ultime ore è scoppiata in lacrime ripensando al suo ex fidanzato Federico Piccinato. Conosciuti a Uomini e Donne, i due hanno avuto una storia lunga due anni e mezzo, finita la scorsa estate perché: "C’erano tanti problemi di fondo. Un “ti amo” che non è mai arrivato. No, non me l’ha mai detto", ha spiegato Sonia nella casa. L'influencer si è molto aperta con Dayane e le ha confessato di non aver dimenticato Federico, qui il video. Ancora oggi soffre per lui e non si sente affatto pronta ad innamorarsi di nuovo: "È ancora nel mio cuore, non l'ho dimenticato e forse lo sto capendo adesso. Nonostante non mi abbia mai dato…lui era lui, per me".