Nei giorni scorsi, Mario Ermito ha parlato del suo rapporto con Sonia Lorenzini. I due, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020, si sono sentiti brevemente tramite social e messaggi, ma non si sono mai incontrati. Ermito ha ammesso di avere un certo interesse nei confronti della gieffina, ma lei lo riterrebbe incapace di corteggiare.

Mario Ermito è interessato a Sonia Lorenzini

Mario Ermito ha ammesso il suo interesse per Sonia Lorenzini. Tuttavia, ha anche evidenziato che le cose si fanno in due. Da parte della concorrente, invece, avvertirebbe un muro: "Lei mi respinge, mi evita, quindi da un po' non la cerco più come prima. Ha fatto capire di essere interessata a me, ma poi ha fatto dei passi indietro". In queste ore, anche Giacomo Urtis ha tentato di fare comprendere a Sonia di avere una porta aperta con Mario Ermito: “Quando vede te non capisce più niente”. Lorenzini, allora, ha espresso le sue perplessità a riguardo.

Il gieffino sarebbe incapace di corteggiare

Sonia Lorenzini ha spiegato a Giacomo Urtis di ritenere che Mario Ermito sia incapace di corteggiare. La gieffina, inoltre, ha precisato di non guardarlo affatto con occhi particolari come l'amico insinua. Per lei è solo uno dei suoi compagni di avventura con cui sta affrontando l'esperienza del Grande Fratello Vip 2020:

"È incapace di corteggiare. Secondo me è troppo timido. Non è che mi abbia corteggiato o abbia fatto chissà che roba. Cosa vorrei che facesse? Ma niente. Però, di certo, se ti piace una persona non lo so, fai uno sguardo, una carezza. Qualcosa, no. Ci guardiamo? Io no, lo guardo come guardo te. Lo guardo come guardo qualsiasi altra persona".

Infine, ha concluso con una battuta. Sonia Lorenzini ha spiegato perché non sperpera la sua attenzione su Mario Ermito: "Io sono concentrata sulle gioie della vita, il cibo".