Gli attriti nella casa del Grande Fratello Vip non mancano di certo e in queste settimane gli appassionati del reality hanno potuto assistere ad uno scontro furente tra Sonia Lorenzini e Rosalinda Cannavò. Le due non si sono risparmiate, finendo per mettere in discussione anche il rapporto tra le Rosmello. Il motivo della loro discussione è Mario Ermito, che avrebbe avuto uno scambio di messaggi con entrambe. Nella puntata di lunedì 28 dicembre, la situazione si è fatta ancora più contorta.

Com'è andata tra Mario Ermito e Rosalinda

Nuovi sviluppi nel flirt – non flirt di Mario Ermito e Adua Del Vesco, che ci tiene a precisare: "Ho un fidanzato fuori". L'attrice non vuole essere accusata né di provare un interesse per Mario, né di averci provato con lui la scorsa estate. In puntata sono emersi nuovi dettagli. "Io non ho scritto a Mario lo scorso agosto, ma anni prima, ai tempi di Tale e Quale Show. Gli avevo fatto i complimenti su Instagram per il programma", spiega Rosalinda. "Sì è vero, il messaggio era di anni prima, ma io l'ho visto solo a luglio quando ho iniziato a seguirla, così le ho risposto. Ci siamo sentiti per tre giorni, ma poi la cosa è andata a scemare perché ho visto che era tornata insieme a Giuliano", aggiunge l'attore. "Non c'è mai stato niente tra me e Mario, non diciamo che gli ho scritto mentre stavo con il mio ragazzo. Sono sconvolta che Dayane abbia detto che mi piace Mario".

La nomination di Adua a Sonia

La querelle è nata in seguito alla nomination che Rosalinda ha fatto ai danni di Sonia Lorenzini. Le due avevano iniziato a stringere un rapporto piuttosto intenso, confidandosi l'una con l'altra, ma durante l'ultima puntata prima delle festività natalizie, l'attrice siciliana chiamata a fare un nome ha scelto proprio quello dell'ex tronista di Uomini e Donne. Come si può immaginare, la vicenda non è stata presa molto bene dalla nuova arrivata nel gruppo, tanto che affrontando l'argomento Sonia sia è scagliata contro di lei dicendole: "Guarda te questa st*onza, che ancora la aiuto a scrivere le cose e a ‘sbloccarsi', ma va…falsa! falsa! vipera!". La discussione è andata per le lunghe con la Lorenzini particolarmente infuriata per l'accaduto e precipitata in una crisi improvvisa. Dopo qualche giorno, però, sembra che tra loro si sia tornato il sereno con un chiarimento che ha messo a tacere ogni problema.

La rottura tra Dayane e Rosalinda

Questa crisi non poteva non avere degli effetti collaterali, tanto è vero che è stato messo in discussione anche il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda. La modella brasiliana, infatti, ha dichiarato di voler prendere le distanze dall'attrice che, intanto, si è particolarmente avvicinata anche a Stefania Orlando. La gieffina, però, non ha accettato di buon grado questo distacco, dal momento che tra le due c'è sempre stato un forte legame, dai più definito quasi simile all'amore e, infatti, in un lungo sfogo ha dichiarato di soffrire per quanto è accaduto: "Mi fa male vedere certe situazioni e sento di non avere più il mio punto di riferimento. Lei si sta allontanando poco a poco".