GFVip 2021, eliminata Patrizia Pellegrino: nominati Maria, Biagio, Jessica, Miriana, Soleil e Sophie

A cura di Giulia Turco

La 25esima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 6 dicembre su Canale 5, ha sancito l'eliminazione di Patrizia Pellegrino, tra le ultime concorrenti ad entrare nella casa. I nominati della puntata sono numerosissimi: Maria Monsé, Biagio D'Anelli, Jessica Selassié, Miriana Trevisan, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Patrizia ha perso la sfida al televoto contro Lulù e Jessica Selassié, che sono state ancora una volta graziate dal pubblico a casa. Nel corso della serata, abbiamo assistito alle confessioni di Maria Monsé che tuttavia non attrae le simpatie della casa, alle rivelazioni di Lulù Selassié e la sua famiglia e agli sviluppi del triangolo senza fine tra Alex, Soleil e Delia Duran.

Chi è l’eliminato del 6 dicembre 2021, le percentuali

Patrizia Pellegrino ha raggiunto Signorini in studio dopo aver lasciato definitivamente la casa. Il pubblico ha deciso di mandarla a casa con una percentuale del 29%. Salve le sue sorelle Selassié sopravvissute al televoto gestito come sempre dal pubblico a casa che ha in mano le sorti dei concorrenti, ecco le percentuali:

Patrizi Pellegrino: 29%

Lulù Selassié: 36%

Jessica Selassié: 35%

Chi sono i concorrenti in nomination

I concorrenti immuni della 25esima puntata sono Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Valeria Marini e Giacomo Urtis che partecipano come unico concorrente. Inoltre, per quanto riguarda il voto delle due opinioniste in studio, Adriana Volpe ha reso immune Lulù, mentre Sonia Bruganelli ha scelto Gianmaria Antinolfi.

Le nomination palesi dei Vip

Katia Ricciarelli ha nominato Maria Monsè

Maria Monsè ha nominato Alex Belli

Miriana Trevisan ha nominato Soleil Sorge

Davide Silvestri ha nominato Maria Monsè

Sophie Codegoni ha nominato Maria Monsé

Manila Nazzaro ha nominato Maria Monsè

Manuel Bortuzzo ha nominato Maria Monsé

Maria Monsé ha nominato Sophie Codegoni

Carmen Russo ha nominato Maria Monsé

Biagio D'Anelli ha nominato: Maria Monsé

Soleil Sorge ha nominato Miriana Trevisan

Francesca Cipriani ha nominato Jessica Selassié

Giucas Casella: Maria Monsé

Le nomination segrete dei Vip

Giacomo Urtis e Valeria Marini hanno nominato Biagio D'Anelli

Aldo Montano ha nominato Maria Monsé

Lulù Selassié ha nominato Maria Monsé

Gianmaria Antinolfi ha nominato

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 6 dicembre 2021

La 25esima puntata si è aperta con lo scontro non risolto tra Lulù e Maria Monsè, che ha confessato di soffrire di attacchi di panico. Si è parlato poi della passione scoppiata tra Sophie e Gianmaria, che Signorini ha definito senza mezzi termini “Uomo oggetto”. Il conduttore ha indagato sul feeling nato tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, che hanno confessato cos’hanno fatto sotto le lenzuola. Patrizia Pellegrino ha raccontato il suo dramma di madre che ha perso un bambino e Lulù ili suo momento difficile vissuto in famiglia. Soleil Sorge e Alex Belli hanno finalmente ammesso di aver superato la soglia e Carmen Russo ha riabbracciato il suo adorato Enzo Paolo Turchi entrato nella casa.