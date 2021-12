GFVip, Maria Monsé: “Soffro di attacchi di panico, a volte penso di morire” Maria Monsé fa delicate confessioni sul suo conto, ma Lulù non è intenzionata a chiedere scusa. Anzi, tenti di archiviare il litigio con un “non ho voglia né tempo di discutere”, che lascia sbigottito Signorini.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del GFVip continua lo scontro tra Maria Monsé e Lulù Selassié. Nonostante in puntata le due donne chiariscano di aver ritrovato la pace, le tensioni non accennano a diminuire e la Princess non sembra intenzionata a chiedere scusa alla Monsé. La nuova concorrente non ha digerito il comportamento di Lulù sminuendo i suoi attacchi di panico e accusandola di essere una ragazzina maleducata e viziata. Lei, dal conto suo, non ha digerito le critiche e tutto sommato un'alleanza tra le due non sembra affatto possibile.

Il confronto tra Lulù e Maria Monsé

Il confronto inizia con una pace apparente, ma Signorini non se la beve. Scavando tra i malumori della settimana, il conduttore spinge Maria Monsé ad ammettere di non tollerare affatto Lulù. La Selassié, dal canto suo, ha trovato insensibile l'atteggiamento della Monsé che ha sminuito la crisi avuta durante una delle passate dirette, che sembra utilizzare sempre più spesso come giustificazione dei suoi comportamenti. "So bene di cosa parli, io stessa soffro di attacchi di panico", ammette l'attrice. "A volte penso di morire, per questo vado da uno psicologo insieme a mio marito", continua. "A volte non possiamo neanche metterci in macchina perché ho paura che andremo a schiantarci". Parole che non sortiscono alcun effetto su Lulù, la quale cede alle scuse solo sotto la spinta della studio, dopo aver tentato di archiviare il litigio con un "non ho voglia né tempo di discutere", che lascia sbigottito Signorini.

La rissa sfiorata tra le due donne

L'esperienza dell'attrice nella casa del GFVip 6, a tre anni di distanza dalla prima volta, è iniziata col botto. Nella puntata di venerdì 3 dicembre Maria Monsé e Lulù hanno sfiorato la rissa. Motivo della discordia il precedente di Lulù che in settimana aveva origliato durante il suo confessionale. Alla base dei loro rapporti difficili ci sarebbe una generale antipatia verso Maria da molte inquiline della casa. Ma su richiesta di spiegazioni da parte di Signorini, Lulù ha spiegato cosa pensa di Maria: "È una persona triste e ignorante, è imbecille che si permette di prendere in giro gli attacchi di panico. Mi ha denigrato per questo, come ti permetti? Rispetta le persone".