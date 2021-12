GF Vip, Maria Monsè contro le sorelle Selassiè: “Ora hanno tolto la maschera” Maria Monsè nella Casa del Grande Fratello VIP non dimentica lo scontro con Lulù Selassiè della scorsa puntata e nelle ultime ore ha mosso nuove accuse contro lei e la sorella Jessica.

A cura di Gaia Martino

Al Grande Fratello VIP la tensione tra Maria Monsè e le sorelle Selassiè è alle stelle. Nel corso della puntata di venerdì 3 dicembre Lulù e la new entry della Casa si sono rese protagoniste di uno scontro acceso che ha fatto intervenire gli altri inquilini, corsi per dividerle. Dopo aver accusato la principessa di aver origliato il suo confessionale, i rapporti si sono incrinati drasticamente: "È una persona triste e ignorante, è imbecille che si permette di prendere in giro gli attacchi di panico. Mi ha denigrato per questo, come ti permetti? Rispetta le persone" ha detto Lulù in puntata contro la sua inquilina, facendo così scoppiare la discussione in diretta. Ancora turbata dalle parole, la Monsè nelle ultime ore ha mosso nuove accuse contro le sorelle.

Maria Monsè contro le sorelle Selassiè

La new entry della Casa del GF Vip non nasconde la sua antipatia verso le principesse ed in un momento di sfogo con Manila Nazzaro e Francesca Cipriani si è lasciata andare.

Un confessionale dove dice di andarcene a casa, come si fa a perdonare? Ma tu a loro non puoi dire niente, loro di tutto a noi. A me di tutto, parolacce, cose. Si sono tolte la maschera ora.

Maria Monsè prosegue il suo sfogo e riferendosi a Jessica incalza: "Fa i sorrisi e poi in confessionale ‘andate a casa, siete pallosi'".

Manila Nazzaro ha interrotto la sua inquilina per dire la sua e tirare una freccia a favore delle principesse

Non ci dicono di tutto, a noi non hanno mai detto niente. Ultimamente rispondono ma anche noi abbiamo cambiato atteggiamento

Maria Monsè contro tutti

Dopo la sua esperienza nel 2018, Maria Monsè è tornata nella Casa del GF Vip per rivivere l'avventura. Diversi concorrenti però non sembrano avere un'affinità con lei: oltre alla rissa sfiorata con Lulù, alla lite con Patrizia Pellegrino, anche con Sophie si è scatenato uno scontro. L'ex tronista ha accusato la Monsè di aver provato a rovinare le amicizie create nella Casa pur di integrarsi. Nelle ultime ore le due hanno cercato un chiarimento ma l'attrice ora sembra aver trovato solo in Manila e Francesca una compagnia nella Casa più spiata d'Italia.