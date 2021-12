Maria Monsè: “Lulù ha origliato il mio confessionale”, Davide Silvestri chiede che venga punita Al Grande Fratello Vip, Maria Monsè si è scontrata con Lulù Hailé Selassié che le avrebbe dato dell’idiota dopo avere origliato il suo confessionale. Davide Silvestri l’ha invitata a chiedere provvedimenti.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Lulù Hailé Selassié sembra essere di nuovo nei guai. Secondo quanto sostiene Maria Monsè, la principessa etiope avrebbe origliato un suo confessionale. In effetti, la gieffina è stata in grado di ripeterle ciò che lei aveva detto nella stanza. Davide Silvestri si è chiesto se questa possa considerarsi una violazione del regolamento. Poi, ha invitato Maria Monsè a chiedere provvedimenti.

GF Vip, scontro tra Maria Monsè e Lulù Hailé Selassié

Maria Monsé si è sfogata con Davide Silvestri, confidandogli che Lulù le ha dato dell'idiota, dopo avere ammesso di avere origliato il suo confessionale. La gieffina si è chiesta se anche stavolta, Lulù attribuirà gli insulti proferiti a un attacco di panico (il riferimento è a quanto accaduto in diretta, ndr):

"Mi ha dato dell'idiota. E adesso vogliamo dire che ha detto "idiota" perché ha la crisi di panico? Ora ogni parolaccia che dice è perché ha la crisi di panico, non mi sembra. Che vergogna, che mancanza di rispetto. Non ce la faccio più. Hai un attacco di panico che stai dicendo questa parola? Non ci sono altre parole da aggiungere dopo avere offeso una persona a questi livelli".

Poi, ha spiegato a Davide Silvestri cosa sarebbe accaduto: "Lei mi è corsa dietro perché ha la pretesa che io non possa parlare in confessionale ed esprimere un parere. Ha origliato e quando sono uscita mi ha detto che non le piace che gli altri la giudichino". L'attore è apparso spiazzato: "Se è vero devi parlare con il Grande Fratello, è un atteggiamento che deve essere punito. Non si può origliare". Maria ha ascoltato il suo consiglio e si è recata di nuovo in confessionale.

Lulù riferisce ciò che Maria avrebbe detto in confessionale

Lulù, in camera da letto, ha riferito a Miriana Trevisan, Biagio D'Anelli, Jessica e Giacomo Urtis, ciò che avrebbe sentito in confessionale, precisando tuttavia di essere riuscita a decifrare le frasi di Maria Monsé perché "da fuori si sente" e non perché ha origliato: