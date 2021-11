Maria Monsé marito e figlia: cosa ha fatto nella vita prima di arrivare al GF Vip 2021 Dopo la partecipazione all’edizione del 2018, Maria Monsé sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 2021. È showgirl, attrice, presentatrice, sposata con Salvatore Paravia e mamma di Perla Maria.

Ha già varcato la porta rossa una volta e ora è pronta a farlo di nuovo. Dopo la partecipazione all'edizione del 2018, Maria Monsé sta per diventare una concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Siciliana di nascita ma romana di adozione, è showgirl, attrice, presentatrice e anche mamma di Perla Maria (che ha 15 anni), la figlia avuta dal marito Salvatore Paravia. Questa volta riuscirà a uscire vincitrice dal reality?

Il marito e la figlia di Maria Monsé

Maria Monsé è sposata con l'imprenditore palermitano Salvatore Paravia dal 2006. Dieci anni dopo, i due hanno rinnovato il loro matrimonio con una seconda cerimonia, trasmessa in diretta a Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso. Sempre nel 2006, hanno coronato il loro amore con la nascita della prima figlia, Perla Maria, che oggi ha 15 anni. La Monsè, spesso ospite di Barbara D'Urso, è stata più volte duramente criticata per l'educazione data alla figlia. La quindicenne ha scattato diverse foto alla madre e, come ha rivelato la stessa showgirl, pare si sia rifatta il naso a 14 anni.

Quali reality ha fatto Maria Monsè prima del GF Vip

Per Maria Monsé il Grande Fratello Vip di quest'anno non sarà la prima esperienza in un reality show. Nel 2006, infatti, avrebbe dovuto partecipare a La Fattoria condotto da Barbara D'Urso, ma a pochi giorni dall'inizio del programma venne sostituita per aver scoperto di essere incinta. Nonostante la falsa partenza, la showgirl è riuscita a entrare in questo mondo: ha partecipato alla miniserie L'ultimo Rigore su Rai2 e a La Pupa e il secchione come giurata. Ora, a distanza di anni, è pronta a varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia, dopo esserci già entrata nell'edizione del 2018 vinta da Walter Nudo. Questa volta arriverà in finale?

La carriera di Maria Monsé

Catanese di origine ma romana di adozione, Maria Monsé ha iniziato la sua carriera in televisione negli anni 90, con lo show Non è la Rai. Si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla conduzione del programma Go-Cart, in onda su Rai 2. Dalla televisione è poi passata al cinema, come attrice. Ha recitato in due film, Io e il re di Lucio Gaudino e Ragazzi della notte di Jerry Calà.