Maria Monsè entra al GF Vip, Giucas Casella la scambia per Adriana Volpe La nuova concorrente del GF Vip entra nella casa e ad accoglierla c’è Casella, che però la scambia per l’opinionista. E Adriana Volpe non la prende bene.

A cura di Andrea Parrella

Nuovi arrivi nella casa del Grande Fratello Vip. Il prolungamento del reality fino al prossimo aprile, una durata monstre che renderà quella in corso l'edizione più lunga di sempre del reality, rende necessario un rimpasto del cast e un allungamento del brodo, con l'ingresso di nuovi concorrenti.

L'ingresso di Maria Monsè al GF Vip

Tra questi Maria Monsè, che insieme a Patrizia Pellegrino entra nella Casa per andare a rimpinguare il cast del reality di Canale 5. Ad accoglierla, nella puntata del 22 novembre, c'è manco a dirlo Giucas Casella, chiamato da Alfonso Signorini a darle il benvenuto mentre lei, appena entrata, è ancora freezata. Così Casella, non appena la vede, esclama: "Adriana Volpe!". Poi naturalmente ritira tutto, consapevole di aver sbagliato, ma trovandosi nella scomoda situazione di non ricordare il nome di Maria Monsè. È solo, insieme a lei, chiede aiuto a Signorini che ovviamente non aspettava altro e quindi il conduttore lo manda nell'altra stanza, dove ci sono tutti, per dare loro degli indizi e provare a fargli indovinare il nome di Maria Monsè. Qualcuno suggerisce Manila Nazzaro e lui, entusiasta, dice "Sì, è lei", dimenticando a causa di un lapsus che Manila Nazzaro è già di fianco a lei perché vive nella stessa casa da due mesi.

Adriana Volpe "offesa" con Giucas Casella

A quel punto Signorini prende le redini della situazione, scegliendo di mandare Francesca Cipriani a controllare chi sia la nuova inquilina della casa. Per sua fortuna, Cipriani ricorda immediatamente il nome della collega, che come lei è stata più volte nel salotto di Barbara d'Urso, sia al pomeriggio che in prima serata. A quel punto è tutto il cast ad andare ad accogliere la nuova concorrente. Adriana Volpe, nel frattempo, non può fare a meno di ammonire Giucas Casella per averla confusa con Maria Monsè: "Ti sei giocato ogni possibilità di immunità", gli dice.