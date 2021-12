GFVip, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: “Sotto le coperte ci conosciamo meglio” “Sta nascendo un’amicizia splendida tra di noi”, conferma Biagio D’Anelli. “Sotto le coperte ci facciamo tantissime domande”, spiega allusivamente l’influencer. “La mattina sono felice si svegliarmi così”.

A cura di Giulia Turco

Alfonso Signorini vuole vederci più chiaro attorno al feeling nato nella casa tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli. È bastata una sola settimana, dall'ingresso dell'influencer al GFVip, perché con l'ex ragazza di Non è la Rai ritrovasse il sorriso e la spensieratezza, perso dopo la fine del rapporto con Nicola Pisu. L'attrazione con il figlio di Patrizia Mirigliani, che segue tutto dallo studio, è ormai del tutto archiviata e con Biagio Miriana riscopre una nuova primavera e si lascia andare a questa nuova intrigante conoscenza.

Cosa è successo sotto le coperte tra Biagio e Miriana

"Sono proprio felice del suo ingresso, mi ha dato grande energia", ha spiegato Miriana interpellata dal conduttore. La showgirl si definisce in una spensierata fase "Peter Pan", dominata dalla spensieratezza e dall'allegria. "Sta nascendo un'amicizia splendida tra di noi", conferma Biagio D'Anelli. Quello che tutti vogliono sapere però è che cosa è successo tra loro quando si sono rifugiati sotto le lenzuola: "Sotto le coperte ci facciamo tantissime domande, per conoscerci", spiega allusivamente l'influencer. "La mattina sono felice si svegliarmi così".

Il feeling tra Miriana e Biagio nella casa del GFVip

Pochi giorni prima i due concorrenti hanno passato la notte nello stesso letto, coperti con le lenzuola fin sopra la testa. Tutta apparenza e niente sostanza però, a quanto pare. Al momento non sembra essere scattato alcun bacio tra i due, nonostante gli strani movimenti sotto le lenzuola. In molti, soprattutto sui social, hanno creduto che questo presunto avvicinamento fosse solamente una strategia per riaccendere di nuovo i riflettori su di lei. E anche per Biagio, nuovo concorrente, frequentatore delle dinamiche dei reality, si pensava fosse l'opportunità per far parlare di sé e guadagnare l'attenzione del pubblico.