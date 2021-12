GF Vip, Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli insieme sotto le coperte Per Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli il mese di dicembre sembra promettere bene nella casa del Grande Fratello Vip. I due si sono svegliati insieme, sotto le coperte, dove le telecamere hanno registrato qualche movimento sospetto. Che ci sia qualcosa tra la gieffina e il nuovo concorrente?

A cura di Elisabetta Murina

Miriana Trevisan sembra non perdere tempo al Grande Fratello Vip. Archiviato il presunto flirt con Nicola Pisu, uscito ormai dal reality, l'ex ragazza di Non è la Rai pare essersi avvicinata alla new entry Biagio D'Anelli. Le attente telecamere della casa più spiata d'Italia hanno ripreso i due a letto insieme, sotto le coperte, registrando qualche insolito movimento. Che sia l'inizio di qualcosa?

Miriana e Biagio insieme sotto le coperte

Il mese di dicembre per due inquilini del GF Vip pare essere iniziato in modo un pò più dolce del solito. Uno è Biagio D'anelli, da poco nuovo concorrente, che sembra decisamente intenzionato a far parlare di sé fin dall'inizio. L'altra gieffina in questione è Miriana, che ormai è sempre al centro dell'attenzione, prima per il flirt con Nicola e poi per il confronto con Soleil Sorge nella ventitreesima puntata. I due si sono svegliati nello stesso letto e le telecamere li hanno ripresi mentre nascosti sotto le coperte. Vicini, forse un pò troppo, con movimenti alquanto sospetti delle lenzuola. Che sia successo qualcosa è semplice amicizia? Ancora presto per dirlo, visto che nessuno dei due ne ha parlato, ma stando al video sembrerebbe promettente.

Chi è Biagio D'Anelli

Biagio D'Anelli è diventato un concorrente ufficiale del GF Vip 6 . Non è la prima volta che varca la porta rossa di Cinecittà. Lo aveva già fatto nell'undicesima edizione, in versione non vip. Dopo la sua partecipazione, era diventato ospite fisso dei talk di Barbara D'Urso, come opinionista, commentando le vicende degli altri reality. E non aveva risparmiato commenti nei confronti della situazione tra Alex belli e Soleil Sorge nella Casa. Ora che anche lui si trova dall'altra parte, sotto i riflettori, la situazione sarà totalmente diversa. Stando a questi primi giorni, la sua partecipazione a questa edizione sembra promettere scoop e tante sorprese.