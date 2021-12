GFVip, Signorini a Gianmaria dopo il bacio con Sophie: “Hai la sindrome dell’uomo oggetto” A parti inverse Signorini non avrebbe mai pensato di parlare di “donna oggetto”, eppure in questo caso butta tutto sul goliardico e anzi rincara la dose: “Se ti sei sentito usato, ti è piaciuto farti usare”.

A cura di Giulia Turco

Continua l'attrazione tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegnoni nella casa del GFVip. I due concorrenti, un tempo inconciliabili, si sono lasciati andare alla passione, al baci e alle effusioni sotto le lenzuola. Eppure, ammette l'ex tronista di Uomini e Donne, non c'è alcuna attrazione mentale: "Sto veramente bene con lui, ma non mai scatta quello che vorrei per andare oltre", spiega. "Ho un’attrazione fisica molto forte, ma non riusciamo a fare un discorso serio".

La stoccata di Signorini a Gianmaria Antinolfi

Parole che portano Alfonso Signorini ad un'unica e severa conclusione: "Forse hai la sindrome dell'uomo oggetto". Un pensiero che deve essere nato nella mente del conduttore per via di una certa timidezza di Gianmaria che, come si è visto, nelle dinamiche di coppia tende a non prendere il controllo della situazione. È successo prima con Soleil, dalla quale l'imprenditore napoletano è finito divorato, poi con Sophie che ammette di non essere attratta dalla sua persona, ma che a suo piacimento, indossata una parrucca bionda, si sente libera di prenderlo e mollarlo. Certo, a parti inverse Signorini non avrebbe mai pensato di parlare di "donna oggetto", eppure in questo caso butta tutto sul goliardico e anzi rincara la dose: "Se ti sei sentito usato, ti è piaciuto farti usare".

La passione tra Gianmaria e Sophie

Un rapporto di amore e odio il loro che nella notte sembra aver cancellato gli ultimi durissimi scontri avvenuti. Sotto le coperte tra abbracci e coccole, è scattato anche il bacio. Dopo una serata di festa e musica, complice qualche bicchiere di vino, nella notte Sophie Codegoni nel letto con Gianmaria Antinolfi si è lasciata andare lasciandosi alle spalle i durissimi scontri avvenuti con il suo inquilino. Un bacio ha sancito la pace tra i due che sembravano ormai su due pianeti diversi, nonostante avessero mantenuto un rapporto pacifico nella Casa più spiata d'Italia.