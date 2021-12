Notte di passione nella Casa del GF Vip: scatta il bacio tra Sophie e Gianmaria Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi a quanto pare hanno archiviato gli ultimi durissimi scontri avuti e nella notte nella Casa del Grande Fratello Vip si sono baciati.

A cura di Gaia Martino

È scoppiata la passione nella Casa del Grande Fratello VIP. Nella notte gli animi sembrano essersi calmati, complice anche l'aperitivo del giovedì sera e l'atmosfera frizzante che si è creata con l'arrivo di nuovi inquilini. Alcuni dei concorrenti si sono lasciati andare a coccole e baci sotto le coperte inaspettati. Mentre Soleil Sorge e Alex Belli dormono insieme già da settimane, così come Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli da qualche giorno, la novità è stata assistere a Sophie Codegoni nel letto insieme a Gianmaria Antinolfi. Un rapporto di amore e odio il loro che nella notte sembra aver cancellato gli ultimi durissimi scontri avvenuti. Sotto le coperte tra abbracci e coccole, è scattato anche il bacio.

Scatta il bacio tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Una scena che probabilmente nessuno avrebbe immaginato di assistere. E invece nella notte Sophie Codegoni nel letto con Gianmaria Antinolfi si è lasciata andare lasciandosi alle spalle i durissimi scontri avvenuti con il suo inquilino. Un bacio ha sancito la pace tra i due che sembravano ormai su due pianeti diversi, nonostante avessero mantenuto un rapporto pacifico nella Casa più spiata d'Italia.

Nel corso dell'aperitivo del giovedì sera si sono riavvicinati ballando, scherzando e flirtando: nella notte hanno deciso di dormire insieme e di darsi il bacio della buonanotte.

L'ultimo durissimo scontro

Sono trascorse poche settimane dal loro ultimo scontro che sembra ormai archiviato. Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi dopo la diretta del GF Vip lunedì 22 novembre hanno litigato furiosamente. L'ex tronista attaccò il suo inquilino accusandolo di inventare dettagli sul loro rapporto: "Sei veramente schifoso Gianmaria. Io sono una bugiarda? Sei tu che ti fai i castelli in aria. Ripigliati perché ti dico cento volte, con educazione e per non ferirti, che non mi piaci e che non voglio avere a che fare con te e per essere carina, ti ho detto basta 170 volte". Dal canto suo Gianmaria provò a contrastarla, invitandola a non urlare e a reagire da persona educata. Dopo le parole forti sembrava che i due avessero messo definitivamente un punto al loro flirt ma nelle ultime ore in molti si sono ricreduti.