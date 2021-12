Sophie Codegoni bacia Gianmaria Antinolfi: “Ci stiamo conoscendo, non c’è attrazione mentale” Il bacio tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni è arrivato del tutto inaspettato. Durante la diretta del Grande Fratello Vip, i concorrenti ne hanno parlato con Alfonso Signorini.

Al Grande Fratello Vip 2021, c'è stato un colpo di scena nel rapporto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. L'ex volto di Uomini e Donne ha passato settimane a denigrare l'imprenditore, insultandolo in ogni modo, ma nelle ultime ore si sono scambiati un bacio molto passionale. Il conduttore, Alfonso Signorini, ha voluto vederci chiaro e in diretta ne ha parlato con i due concorrenti.

Sophie Codegoni spiega perché ha baciato Gianmaria Antinolfi

Sophie Codegoni, dopo aver visto un filmato che mostrava il bacio infuocato dato a Gianmaria Antinolfi, ha confessato di non avere mai smesso di provare una forte attrazione per lui, nonostante lo abbia negato persino a se stessa:

"Credo fosse una cosa inevitabile. C'è sempre stata un'attrazione fisica che ho cercato di nascondere a me stessa. Poi, ieri sera, in un momento di divertimento tra di noi, senza pesantezza, mi sono lasciata andare".

Gianmaria Antinolfi ribadisce di essere interessato a Sophie

Gianmaria Antinolfi è stato estremamente chiaro come sempre: "È innegabile che a me lei piaccia tanto, ho continuato a cercarla con gli occhi anche quando non ci parlavamo più". Alfonso Signorini aveva già iniziato a parlare di un nuovo amore, ma Sophie Codegoni ha preferito frenare, sostenendo che al momento il rapporto sia al livello di conoscenza. Poi, ha svelato un retroscena esilarante che riguarda Lulù Hailé Selassié, che suo malgrado si è ritrovata ad assistere al bacio che i due si sono scambiati nel letto: