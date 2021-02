La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, torna a essere al centro dell'attenzione nel corso della puntata in onda lunedì 8 febbraio. Dopo le recenti discussioni che hanno prodotto un notevole scossone nell'equilibrio della coppia, nel corso del 38esimo appuntamento con il reality è stato chiesto al resto dei concorrenti cosa pensano dei "Prelemi", come i fan li hanno affettuosamente soprannominati.

Il chiarimento tra Giulia e Pierpaolo

Come primo argomento trattato in puntata c'è stato un chiarimento tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due avevano avuto una furente discussione, in merito ad alcuni atteggiamenti che all'influencer non erano piaciuti. Il primo a parlare, infatti, è l'ex velino: "Ci sono rimasto male perché penso che in queste settimane non facili io ti sono stato sempre accanto, ti ho supportato in ogni modo". Giulia invitata da Signorini a controbattere subito chiarisce la sua posizione:

Non sono la persona così risolta e risoluta che penso, in queste settimane ho perso la lucidità, la forza, a tratti ho perso il sorriso. Ma voglio precisare che non ho mai pensato che tu non mi stessi vicino e ti chiedo scusa se lo hai pensato.

Il confronto si chiude con una pace in diretta tv, sebbene già si fossero chiariti: "Il suo modo di fare, mi ha fatto innamorare, io sono innamorato e lei lo sa" dichiara Pierpaolo.

Perché Giulia e Pierpaolo hanno litigato

Pretelli e la Salemi erano stati protagonisti di una lite molto accesa dopo la puntata del Gf Vip del 5 febbraio. Giulia se l'era presa sostenendo di non essere stata adeguatamente difesa da Pierpaolo nel corso dei suoi scontri con Tommaso Zorzi. In un momento in sauna dopo la diretta, Pretelli era esploso: "Tu hai in mente solo quello che hai fatto tu per me, non quello che ho fatto io per te. Sono cinque mesi che sto qua e mi dicono che non prendo posizione, zerbino e tutto quanto. È una cosa per cui ho sofferto, sai che ci sono stato male. Almeno una parola tua, che mi conosci e sai che per te mi espongo. Prima non lo facevo perché o non ce n'era modo o non me ne fregava un cavolo. Tu, invece, non hai giocato di squadra. Punto. Questo è il mio pensiero". Tra Pretelli e la Salemi era poi tornata la tensione anche sabato sera per via di una bottiglia di vino "rubata" da Zorzi, Zenga e Zelletta. Giulia e Pierpaolo se n'erano accorti e lei aveva lanciato una frecciatina malgrado Pretelli l'avesse invitata a far finta di nulla.

La relazione tra i Prelemi vista dal gruppo

Malgrado queste incomprensioni e le immancabili insicurezza di un rapporto agli esordi, Giulia e Pierpaolo sono tornati a scambiarsi coccole ed effusioni romantiche, certi di provare un forte sentimento reciproco. Il resto del gruppo ha però osservato come la relazione influenzi molto le dinamiche della Casa: Pierpaolo passerebbe molto tempo con Giulia, dedicandone sempre meno agli amici. “Se lui si allontana 5 minuti diventa un dramma", ha sostenuto Stefania Orlando, che ha poi consigliato a Giulia di essere meno pressante nei confronti di Pierpaolo.