Cominciano a emergere i primi problemi nel rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Dopo le liti tra i due, che stanno diventando più frequenti giorno dopo giorno, i concorrenti del Grande Fratello Vip cominciano a manifestare segnali di stanchezza. A parlarne tra loro, poche ore fa, sono stati Stefania Orlando, Andrea Zenga e Andrea Zelletta. Benché tutti e tre, almeno all’inizio, avessero supportato il rapporto tra i due, la piega presa dagli eventi comincia a convincerli sempre meno. Zelletta, in particolare, lamenta di trascorrere sempre meno tempo con l’amico: “Gli voglio un bene dell’anima e stiamo insieme dal primo giorno. Ma non mi vivo un momento con Pierpaolo da tempo”. “Sì”, conferma Stefania Orlando, “Lei se lo assorbe tutto”. Zelletta continua: “Ci sta che possa passare meno tempo con me ma siamo passati dal bianco al nero. Non ci facciamo mai una risata. Mi manca abbracciarlo, ridere”.

I dubbi di Stefania Orlando

Stefania si è detta d’accordo con le perplessità manifestate da Andrea: “Adesso è completamente concentrato su di lei perché lei richiede la sua concentrazione. Su questo argomento è poco matura, ha sempre bisogno di conferma. Se lui sta cinque minuti lontano da lei diventa un dramma, se non dice la parola giusta diventa un dramma. Mi chiedo se ci sono i presupposti. Perché se deve essere così qui dove hai il tuo uomo 24 ore su 24 sotto gli occhi, che cosa succede fuori? Questo impazzisce”.

Le liti tra Giulia e Pierpaolo al GF Vip

Partito con il piede giusto, il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sta cominciando a incontrare i primi problemi. Sono giorni che i due litigano a proposito di quanto accade nella Casa, salvo poi riappacificarsi poco dopo. L’influencer italo-persiana ha rinfacciato al fidanzato di non averla sostenuta nello scontro con Tommaso Zorzi, diversamente da quanto ha fatto lei in ogni occasione possibile. Solo primi scossoni di assestamento oppure il chiaro segnale che qualcosa tra loro non funziona come dovrebbe?