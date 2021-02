Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno litigato dopo la diretta del Grande Fratello Vip di venerdì 5 febbraio. Il gieffino si è sentito ferito. Rimprovera a Giulia di non essersi preoccupata di difenderlo quando è stato accusato per l'ennesima volta di non esporsi per fare da scudo alle donne che sostiene di amare. Giulia Salemi, dopo lo scontro con Pierpaolo Pretelli, è scoppiata a piangere e si è confidata con Alda D'Eusanio.

Le lacrime di Giulia Salemi dopo la lite con Pierpaolo Pretelli

La lite tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ha lasciato i suoi strascichi. Giulia ha tentato di avere un chiarimento con l'ex velino di Striscia la Notizia, ma lui ha messo un muro. Ha detto di non avere alcuna voglia di stare ad ascoltarla. Così, Salemi si è sfogata con Alda D'Eusanio. Quest'ultima ha rimarcato la sua tendenza a riversare amore su chiunque pur di sentirsi a sua volta amata: "Dai il giusto valore alla lite con Pierpaolo. Se tu sei scoppiata, è scoppiato anche lui". Giulia, allora, non ha più trattenuto le lacrime: "Ha fatto il pazzo, neanche mi guarda in faccia. Ha detto che l'ho deluso addirittura". Ha spiegato amareggiata.

Giulia Salemi delusa anche da Stefania Orlando

Alda D'Eusanio ha provato a farle capire che nella casa c'è la tendenza a dare valore a cose che non ne hanno. Secondo la conduttrice, tutti prima o poi litigheranno se si continua a dare un valore eccessivo anche a una banalità come la nomination: "Tu ad esempio dai un valore eccessivo al fatto che Stefania ti abbia nominato". Giulia ha ammesso la sua delusione: "Io non lo avrei mai fatto. Ci sono stata sempre per lei, le voglio bene. Lei era tra le mie priorità. Ho condiviso il letto con lei. Quante volte mi ha detto che le mie parole erano state una salvezza nei suoi momenti difficili". Alda D'Eusanio ha concluso: "Tu dai valore a cose che non ne hanno, carichi di significato ciò che non dovrebbe averne". Di certo, la convivenza forzata permetterà a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi di chiarire e riacquistare la loro serenità.