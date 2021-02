Sono stati giorni di alti e bassi per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia ha avuto uno scontro dopo la diretta del Grande Fratello Vip di venerdì 5 febbraio. L'ex velino di Striscia la notizia ha rimproverato la gieffina di non averlo difeso quando dallo studio lo hanno accusato di non esporsi per le donne che dice di amare. Pian piano, però, la coppia è riuscita a ritrovarsi e a fare pace. Ora sembrano essere di nuovo più uniti che mai.

Il chiarimento tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono ritrovati in giardino per avere un chiarimento. Pierpaolo Pretelli è apparso molto più rilassato e ha ironizzato: "Quanto vorrei mandarti a quel paese. Però non posso. Però a volte… […] Io fuori da qui mi do tanto, do tante attenzioni, quindi divento complicato quando la persona che ho vicino non mi fa sentire importante allo stesso modo o non mi dà lo stesso peso. Tu mi fai sentire importante. Tu hai dei modi che combaciano con il mio carattere". Giulia Salemi, prima di baciarlo, ha spiegato: "Hai tante paturnie sulle quali lavoreremo. Tu sembri buono, bravo, dolce e gentile con tutti, poi di colpo…".

Quel ti amo ancora non detto

In un comunicato diffuso dal Grande Fratello Vip in queste ore, si leggono le confidenze che i due si sono scambiati nella stanza lavatrice, dove non sono mancate anche le effusioni. Pierpaolo ha chiesto a Giulia se sia innamorata di lui. Salemi ha replicato: “Sei la cosa più importante”. Giulia successivamente ha chiesto al gieffino come definirebbe l'amore e lui ha spiegato: “Quando non ti stanchi mai dell’altro, quando pensi per due, quando hai paura di perderlo”. Entrambi sono certi che vivranno al massimo la loro relazione, una volta fuori dalla casa. Giulia Salemi, quanto al "Ti amo" non ancora detto, ha spiegato: “Mi verrebbe da dirlo d’istinto, però mi freno perché forse è troppo presto”. Pierpaolo prima ha spiegato di temere che per lei si tratti solo di stima e affetto, poi ha concluso: “Anche se non è quella cosa lì, sento che mi appartieni, che sei parte di me”.