Natale decisamente pepato nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo il momento di crisi vissuto da Andrea Zelletta per l'enigmatico regalo ricevuto da Natalia Paragoni, l'atmosfera nel reality si è surriscaldato per via di una lite tra Mario Ermito e Sonia Lorenzini. I due si sono messi a discutere mentre gli altri inquilini (in particolare Maria Teresa Ruta) continuavano ad aprire i doni ricevuti dai parenti.

Perché Sonia Lorenzini e Mario Ermito hanno litigato

Ala base della lite, proprio il curioso regalo di Natalia a Zelletta. Il gieffino ha ricevuto una boccetta di profumo da donna (pare contenuta nella scatola dell'anello che lui le regalò), accompagnata dal biglietto "Tanti auguri per il tuo Natale dalla tua ragazza”, con la parola "tuo" sottolineata. Mario Ermito è intervenuto a criticare tale gesto, insinuando che potrebbe celare un'accusa di tradimento. Sonia (che è amica di Andrea e Natalia) lo ha invitato a non giudicare la Paragoni senza conoscerla. "Smettila di fomentare", lo ha accusato Sonia. Lui ha perso la pazienza e i toni si sono accesi: "Tu mi aggredisci e io urlo".

Tommaso Zorzi si arrabbia con Mario e Sonia

La lite non è passata inosservata e ha comprensibilmente sollevato malumori nella Casa. In particolare, Tommaso Zorzi si è infuriato perché la discussione ha rovinato in parte il momento dell'apertura dei regali. “Mi fa inca**are questa roba", ha commentato infastidito, "sono entrambi qui da un quarto d’ora eh. Rispettiamo chi è qui da settembre, magari per noi questo momento vale più che per loro, invece di andare di là a fare le sceneggiate”.

I "trascorsi" tra la Lorenzini ed Ermito

Pur non essendosi mai incontrati di persona, Sonia Lorenzini e Mario Ermito si conoscevano già prima di ritrovarsi insieme nelle medesima edizione del GF Vip. Come hanno confermato loro stessi, nei mesi precedenti al reality, tra luglio e ottobre, si sono mandati diversi messaggi via chat. Nonostante gli inviti di lui, Sonia però non ha mai accettato di vederlo. Entrambi sono tornati single da poco: lei ha chiuso la storia con Federico Piccinato a maggio, mentre Ermito non è più legato da giugno alla make up artist Valentina Paolillo. Se lei ha ammesso di pensare ancora a lui, Mario ha confessato di provare una certa attrazione per Sonia. Al momento, però, il loro rapporto sembra essere "litigarello". Nascerà del tenero tra i due dopo questa lite?