La 35esima puntata del Grande Fratello Vip del 29 gennaio ha decretato i nominati della serata. Il reality si avvicina sempre più all'atto finale di questa lunghissima edizione, che si chiuderà con la finale del 3 marzo. Sono 4 i nominati della puntata, frutto del voto avvenuto in maniera palese a fine serata.

Le nomination della serata

È una nomination tutta al femminile quella che vede a rischio eliminazione per la prossima settimana Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet, Carlotta Dell'Isola e Giulia Salemi. La prima è stata peraltro la più votata dai coinquilini della casa, con 3 voti. Le altre tre invece hanno avuto un voto ciascuno. Stefania nomina Samantha definendola "Troppo precisina, maestrina", mentre Zelletta nomina Maria Teresa: "Anche se mi ha motivato il motivo perché ha preferito Pierpaolo per la finale, la sua scelta mi è sembrata incoerente".

I momenti della serata

E ancora Tommaso che nomina Giulia, riallacciandosi alla precedente lite, mentre Carlotta nomina Tommaso, che non ha un rapporto vero e proprio con lei. Samantha De Grenet decide di votare Maria Teresa, convinta che quest'ultima non la sopporti. Zenga invece nomina Carlotta: "Ci viviamo poco". Maria Teresa nomina Samantha De Grenet perché sapeva che sarebbe stata votata da lei. Giulia nomina Carlotta, perché era stata nominata (qui il sondaggioper scegliere chi vuoi salvare).

La serata è stata segnata da una serie di momenti topici. Dallo scontro tra Zorzi, Giulia e Pierpaolo, all'incontro tra Andrea Zenga e il padre Walter. E ancora il confronto tra Maria Teresa Ruta e Alba Parietti, all'annuncio di Pierpaolo Pretelli come secondo finalista ufficiale del Grande Fratello Vip. Il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini, è andato in onda venerdì 29 gennaio 2021, in prima serata, giunto al trentacinquesimo appuntamento. Opinionisti in studio, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo ed Antonella Elia.