Alba Parietti entra nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della trentacinquesima puntata. A spingerla a chiedere un confronto non è stata la necessità di vedere il figlio Francesco Oppini – ex concorrente che ha deciso di ritirarsi – o Tommaso Zorzi, con il quale aveva già avuto un confronto, ma un racconto fatto da Maria Teresa Ruta a proposito di una serata cui le due, anni fa, avrebbero partecipato insieme ad Alain Delon. In diretta nella 35esima puntata, è avvenuto il confronto tra le due signore della tv italiana.

Il racconto di Maria Teresa Ruta

Nel corso della precedente puntata, Maria Teresa aveva raccontato di avere conosciuto Alain Delon durante un’edizione di Miss Italia alla quale l’attore partecipava nel ruolo di giurato. Durante una cena organizzata a margine del concorso, la donna si sarebbe ritrovata seduta accanto a Delon. Ma una volta allontanatasi per andare in bagno, sarebbe rientrata in sala trovando il suo posto occupato proprio da Alba. Maria Teresa ha raccontato però di essersi rifatta quando l’attore l’avrebbe invitata a bere qualcosa dopo cena.

La versione di Alba Parietti

Interpellata a proposito del racconto in questione durante una puntata di Casa Chi, Alba ha raccontato una versione dei fatti differente: “Con Alain Delon? Non mi sarei mai seduta ad un tavolo dove non ero invitata. Quella sera io, Tomba e Delon eravamo i presidenti di giuria, quindi era molto difficile che al tavolo ci potesse essere qualcun altro. Com’è lui? Dico solo che il mio ego in confronto al suo non è nulla! Siamo molto amici, lui stesso ha ammesso di avermi corteggiato sempre, ma io non ho mai corrisposto. Poi, quando mi sono messa con il suo migliore amico è svenuto proprio prima di andare in onda in un programma di Maria De Filippi”. La Parietti sostiene quindi che la Ruta abbia inventato l’intero racconto: “Una sceneggiata che si è inventata perché lei è molto fantasiosa. Se tu vuoi raccontare delle cose va bene, ma non t’ inventare balle sulle tue colleghe. Mi è sembrato un modo per rompermi un po’ le scatole: ieri sera dormivo, ma il mio ego mi ha svegliato”.

Il confronto in diretta tra la Parietti e la Ruta

In puntata, Maria Teresa Ruta ha ribadito il suo racconto: "Io non racconto favole. Il segretario di Alain Delon mi chiese di cenare al tavolo con lui, ma io sono andata a cambiarmi. Tempo che mi sono rivestita, c'era Alba, carinissima, che parlava con Alain, così si è seduta lei vicina a lui. Poi, dopo la finale, quando tutti sono saltati addosso alla Miss, lui ha voluto bere qualcosa con me". Alfonso Signorini ha peraltro confermato la sua versione: "Mi sono informato, ho fatto le mie telefonate. E tutto quello che ha detto la Ruta è cosa vera. Tu quel drink con Delon lo hai preso, quindi cantagliele belle!". Sulle note della colonna sonora de Lo squalo, è partito il faccia a faccia, con Alba che non ha risparmiato stoccate pesanti alla rivale:

Maria Teresa, ho notato una certa tendenza da parte tua nell'elevare te stessa e affondare le altre. Hai detto che ti ho rubato il posto al tavolo. Io e Delon siamo molto amici. Maria Teresa, stai facendo un grande percorso, hai tantissimi fan che mi insultano. Non mi è piaciuta questa tua tendenza, a elevare te stessa e abbassare gli altri. Lo hai fatto con Matilde Brandi, dicendo che le hai portato via il lavoro. In due facciamo 120 anni e non ha senso stare ancora qui a recriminare il posto a tavola rubato.

"Se Alba è uno squalo io sono una sub, ho la bombola di ossigeno", ha ribattuto Maria Teresa Ruta, che ha incassato l'attacco con grande classe: "Perché non mi sono seduta con voi quella sera e ho aspettato le tre di notte? Io gli uomini li prendo per sfinimento". E quando Alba ha ricordato di quando finì chiusa in una cabina con Delon, ha la Ruta, da vera queen, ha chiuso in bellezza: "Io non ne ho avuto bisogno".