Nell'ultima settimana, ad un mese dalla tanto attesa finale, si è consolidato un asse piuttosto insolito nella casa del GFVip: quello tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Entrambi concorrenti molto forti, dato che la modella brasiliana si è già conquistata un posto per la finale del 1 marzo e l'influencer è il favorito di questa edizione. Dentro e fuori dalla casa. Dayane Mello lo ha capito e nell'ultima settimana lo ha difeso a spada tratta dagli atteggiamenti di Giulia Salemi, sempre più freddi e apparentemente privi di sentimento per l'amico.

Tommaso furioso con Giulia che gli ha negato la finale

Ma andiamo con ordine. A far esplodere le tensioni è stata l'ormai nota scelta di Giulia Salemi che, dovendo decidere chi non meritasse tra gli uomini di andare in finale, ha nominato l'amico Tommaso. Una scelta strategica ma in fondo coerente, con l'obiettivo di tutelare Pierpaolo con il quale fa ormai coppia fissa. Risparmiando all'ex Velino il televoto contro Tommaso che, con buone probabilità, lo avrebbe battuto. Zorzi tuttavia è rimasto incredulo davanti a questa scelta: non si aspettava che l'amica con la quale ha un legame che dura da sei anni lo tradisse in questo modo. E così a fine puntata non ha tardato a farglielo pesare: "Hai scelto l'amore e non l'amico, ma allora perché dici da settimane che fuori siamo migliori amici? Hai fatto la vittima fino a ieri". E ha tagliato corto con un: "Non dire mai più che siamo amici". Tra le varie accuse dell'influencer, anche una frecciatina all'ex fidanzato di Giulia Francesco Monte, con il quale non scorre buon sangue. Nel corso della 35esima puntata in onda venerdì 29 gennaio, Tommaso ha esternato tutta la sua delusione nei confronti di Giulia e di chi (come Pierpaolo) lo ha escluso dalla finale.

Lo ha fatto per dare una chance in più a Pierpaolo. Questo però avrei voluto sentirmelo dire. L'ho anche sentita dire che non mi ha votato perché "Tanto in finale Tommaso ci va lo stesso". Si riempiono tutti la bocca dicendo che sono "il vincitore", ma questa settimana mi hanno visto giù e mi hanno dato il colpo di grazia.

Dayane Mello prende le difese di Tommaso

Nonostante episodi discutibili come la frase: "Faccio la malata mentale come Tommaso Zorzi, è favorito", Dayane Mello ha inaspettatamente preso le difese di Tommaso nello scontro con Giulia Salemi. La modella brasiliana, in realtà, ha attaccato in generale i concorrenti della casa, colpevoli di aver lasciato l'influencer escluso dalla finale: "Non mi è piaciuto il gesto da parte di tutti voi, in generale. Io da 4 mesi sono qui a sentire parlare di Tommaso Zorzi. Al momento di salvarlo non c’è stato uno che l’ha fatto, né Rosalinda, né Andrea, né Pierpaolo, né Giulia. Come pensi che si sia sentito? Una mer**". In puntata, Dayane ha ribadito il concetto: "Sicuramente può esserci una strategia nella scelta di Giulia". Stefania Orlando ha aggiunto come Tommaso sia un concorrente che, in quanto forte, spaventa molto gli altri.

Parlano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi si è difesa dalle accuse ritenendo comprensibile la sua scelta di tutelare Pierpaolo: "Ho sicuramente sbagliato a dire che escludevo Tommaso dalla finale perché me l'aveva chiesto lui. L'ho ammesso e ho fatto mea culpa". Anche Pierpaolo Pretelli è stato quindi chiamato in causa, per aver proposto per la finale Andrea Zenga anziché Tommaso. Lui si è difeso:

Se fossi stato uno stratega, avrei fatto tutto un altro percorso. Non mi sarei messo con Giulia, per poi avere gli aerei contro. Io sono onesto a dire che Tommaso merita la finale più di me. Però ho avuto dare un'opportunità a Zenga, che mi è stato vicino. Sono molto sereno.

Tommaso si è detto più che mai convinto che quella di Pierpaolo e Giulia sia una strategia: "Io l'abbraccio di Pierpaolo me lo prendo anche, ma ormai so che qui è un "mors tua vita mea". Ora più che mai sono convinto che Pierpaolo abbia fatto un percorso di coppia e non da singolo".