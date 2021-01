Francesco Monte torna a essere in qualche modo "protagonista" del Grande Fratello Vip. Il suo nome è stato tirato in ballo da Tommaso Zorzi, che ha svelato come tra lui e Monte ci sia un'antipatia reciproca, tanto che Tommaso lo attaccò apertamente per una frase che Francesco pronunciò ai tempi della sua partecipazione al GF Vip. Infastidito per essere stato nuovamente nominato da Zorzi davanti alle telecamere, Monte ha risposto via Instagram Stories, parlando addirittura di misure legali per tutelarsi.

Cosa ha detto Tommaso su Francesco Monte

Il riferimento a Monte è arrivato nel corso di una lite tra Tommaso e Giulia, dopo che quest'ultima ha scelto di escludere Zorzi dal televoto per un posto da finalista. La Salemi a quel punto ha ricordato come il loro rapporto di amicizia sia sempre stato burrascoso, al punto che per un periodo avevano smesso di parlarsi. "Lì la situazione era diversa", ha spiegato Tommaso, parlando di Monte, "tu eri fidanzata con una persona con cui non ci stavamo simpatici. Quando stavi con lui non ti ho mai vista. Io non mai parlato di te via social, avevo solo commentato una cosa che aveva detto lui. Tu stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me". "Se tu tieni a una persona, cerchi di supportarla a prescindere da con chi sta", lo ha rimproverato Giulia. Tommaso ha ribadito come la scarsa stima reciproca tra lui e Monte.

Se questa persona dice in diretta tv che gli fa schifo che due donne si baciano, per come sono fatto io non posso far finta che questa persona mi vada bene. Tu ovviamente hai preso le sue difese. Poi ho saputo da più persone che lui non era per la quale di vedermi intorno. Io devo sedermi al tavolo con una persona che non ha piacere di stare con me. Io sono stato allontanato, e ho deciso di fare un passo indietro. Mi hai cercato quando siete andati in crisi. Non l'ho insultato, ho risposto alla domanda "cosa ne pensi di uno che dice che due donne che si baciano gli fa schifo", ho detto che per me è un co***one. Lo direi ancora cento volte. Non vengo meno a i miei principi perché tu stai con uno.

La frase pronunciata da Francesco Monte al Gf Vip

Zorzi si è riferito al caso scoppiato al GF Vip 2018, quello che vide tra i partecipanti proprio Francesco Monte e Giulia Salemi, che nella Casa iniziarono una relazione. All'epoca fece discutere la reazione di Monte alle effusioni scherzose tra la Salemi e Martina Hamdy: "Vedere due donne che si baciano così, con la lingua, mi fa schifo. Per me non è normale", disse Monte. Le sue parole suscitarono una polemica piuttosto accesa e furono commentate tempo dopo da Tommaso che, per l'appunto, apostrofò duramente Francesco e sostenne come quella frase fosse omofoba.

La replica di Francesco Monte

Questa la story pubblicata da Monte, che non fa un riferimento esplicito a Tommaso e alla sua discussione con la Salemi, ma sembra riferirsi proprio a quanto accaduto e parla di misure legali: "Per emergere è necessario impegno, lavoro, fatica, sacrifici, ingoiare anche tante cose che non corrispondono al vero e soprattutto, chi si fa i ca… suoi campa cent’anni. I miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti che a quanto pare le nuove generazioni non hanno avuto. A tutto c’è un limite, see you soon. Ecco il mio indizio: grande scalinata e portone marrone. La legge è uguale per tutti".