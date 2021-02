Gerry Scotti è un habitué del mondo di Maria De Filippi. Non solo lavora ormai da anni insieme alla "queen" di Canale 5 nel talent show Tu si que vales (in cui entrambi giocano il ruolo di giudici), ma è già stato ospite a C'è posta per te. Ci è ritornato nell'ottava e penultima puntata della stagione 2021, per essere co-protagonista di un'emozionante sorpresa a Cristina e Patrizio.

La sorpresa a Cristina e Patrizio

È Cristina a scrivere a C'è posta per te per fare una sorpresa al suo compagno. I due sono diventati genitori da giovanissimi, mentre nessuno dei due aveva ancora un lavoro stabile. Ne è seguito un forte periodo di ristrettezze economiche. Cristina avrebbe voluto più volte lasciare la casa che condivideva con Patrizio per tornare dai suoi genitori ma l'uomo è sempre riuscito a tenere insieme la sua famiglia. "Quando volevo mollare tutto lui mi ha detto ‘andiamo avanti'. Se non fosse stato per le sue parole e la sua caparbietà molto probabilmente ci saremmo lasciati", racconta Cristina nella lettera scritta al compagno. Si scusa per averlo definito un "incapace" e accetta di sposarlo. Per Patrizio c'è Gerry Scotti che si complimenta con entrambi:

La vostra sembrava una storia di disperazione, invece è una storia meravigliosa. Hanno 23 e 24 anni, ora questi ragazzi, dopo tanti problemi, hanno tutta la vita davanti. I campioni non sono solo negli stadi e nelle piste, ci sono anche i campioni come voi due nella vita di tutti i giorni

Gerry Scotti, dal Covid alla gioia di essere nonno

Grande veterano del mondo Mediaset, di cui è il volto rassicurante per eccellenza e il re indiscusso della fascia preserale da decenni, Scotti è reduce da un momento non certo facile. Ha dovuto fare i conti con il Covid-19 lo scorso autunno: il presentatore ha contratto il coronavirus in una forma piuttosto grave, tanto che ha trascorso un periodo in ospedale "nell'anticamera della terapia intensiva". Per fortuna, si è ripreso perfettamente e, poco tempo dopo, la sua vita personale è stata piacevolmente scossa da un altro evento, ben più felice. Il figlio Edoardo Scotti l'ha reso nonno per la prima volta: la piccola, avuta dalla giornalista Ginevra Piola, si chiama Virginia, nome che omaggia proprio quello del conduttore. Gerry all'anagrafe è Virginio Scotti, anche se utilizza il nome d'arte sin dagli inizi della sua carriera.