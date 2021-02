Sabato 27 febbraio, va in onda l'ottavo e penultimo appuntamento con C'è posta per te 2021. Il people show di Maria De Filippi continua a raccogliere grandi assensi e ascolti altissimi, pur essendo giunto alla 24esima edizione. Anche la precedente puntata ha superato i 6,1 milioni di spettatori, con il 30% di share. Ecco cosa accadrà stasera nello studio di Canale 5. L'appuntamento è alle ore 21.20.

Ospiti Gerry Scotti e Lorenzo Insigne

Anche l'ottava puntata sarà all'insegna delle riunioni famigliari, tra liti passate e amori spezzati. Come di consueto, inoltre, due guest star illustri arricchiranno la serata, protagonisti di altrettante sorprese organizzate dai famigliari di un un ospite che ha subito una grave perdita. Stasera è il turno del conduttore Gerry Scotti, habitué del programma di Maria De Filippi (nonché suo sodale in Tu si que vales) e il calciatore Lorenzo Insigne, capitano del Napoli.

Quando finisce C'è posta per te 2021

Come anticipavamo, si tratta della penultima puntata prevista nella stagione 2021, che conta in tutto 9 prime serate. Attenzione, però: l'edizione di C'è posta per te non si concluderà sabato 6 marzo, ma salterà una settimana, e l'ultima puntata sarà trasmessa sabato 13 marzo. Il motivo è ovviamente la messa in onda del Festival di Sanremo 2021, in particolare della finale del 6 marzo. Come da tradizione, i palinsesti Mediaset si prendono una pausa, in accordo con Rai1.