Nella gara degli ascolti del sabato sera praticamente Rai1 lascia campo libero alla corazzata "C'è posta per te" che ancora una volta mantiene l'andatura oltre i 6 milioni per quanto riguarda la media degli spettatori e attorno al 30% di share mentre Rai1, pur migliorando quanto fatto la settimana precedente non riesce a scalfire lo strapotere del programma di Maria De Filippi che anche questa settimana sbanca il sabato sera.

C'è posta per te batte Rai1

Con la conduttrice c'erano ospiti Gerry Scotti e Lorenzo Insigne e la serata è stata segnata da storie come quella di Martina che hanno scatenato, come sempre, un'enorme eco anche sui social, bucando insomma lo schermo televisivo. Per la trasmissione di Canale 5 questo sabato si sono fermati davanti alla televisione 6.169.000 spettatori pari al 28.8% di share, che hanno quasi triplicato il risultato del diretto concorrente di Rai12. Sulla rete ammiraglia Rai, infatti, erano in 2.756.000 spettatori pari al 12.5% di share per vedere il film "Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa".

Il resto della programmazione tv

Per quanto riguarda il resto della programmazione su Rai2 F.B.I è stato visto da 1.422.000 spettatori col 5.3% di share, Blue Bloods da 1.373.000 spettatori e il 5.3% e Instinct da 956.000 spettatori col 4.1% di share. Su Italia 1 il film d'animazione "Sing" ha tenuto incollati davanti allo schermo circa 1.323.000 spettatori con il 5.3% di share, mentre su Rai3 un classico come il film "Indovina chi viene a cena" ha raccolto circa 1.064.000 di spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 il film "Banana Joe" ha totalizzato davanti allo schermo 1.072.000 spettatori con il 4.4% di share, su La7 "Eden – Un Pianeta da Salvare" ha chiuso con 640.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 L’Amore spicca il volo ha segnato 328.000 spettatori con l’1.3%.