Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non hanno ancora avuto la possibilità di chiarirsi. Lo svela Maria Teresa Ruta che, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio5, ha raccontato quanto sarebbe accaduto tra le due durante la festa seguita alla finale del Grande Fratello Vip, conclusosi con la vittoria di Tommaso Zorzi. Le due donne, rimaste vicine per tutta la durata del reality, salvo poi allontanarsi a qualche settimana dalla finale, non avrebbero ancora avuto modo di recuperare. Nemmeno a telecamere spente, tra le due ci sarebbe stato un chiarimento.

La festa del Gf Vip raccontata da Maria Teresa Ruta

“Mi dicono che è stata la fine delle Rosmello, dietro le quinte c’è stato il gelo totale”, ha raccontato Alan Fiordelmondo in diretta durante l’ultima puntata del talk show condotto da Barbara D’Urso. “Confermo”, ha detto Giacomo Urtis, anche lui tra i protagonisti della festa finale. Maria Teresa Ruta ha aggiunto che l’atmosfera tra le due sarebbe rimasta gelida per tutta la durata della festa: “Io c’ero e nella festa non sono state vicine. Noi, invece, ci abbracciavamo tutti. Avranno necessità di chiarirsi. Io pensavo che con due bicchieri di vino sarebbe finito tutto”.

Il gelo di Rosalinda Cannavò in puntata

Che tra le “Rosmello” non fosse tornato il sereno, era già diventato evidente in diretta durante la finalissima del GF Vip. Quando il conduttore Alfonso Signorini aveva chiamato Rosalinda sul palco dopo l’ingresso in studio di Dayane Mello, classificatasi al quarto posto, l’amica aveva abbracciato la modella brasiliana con una certa freddezza, avvicinandosi lentamente e solo dietro richiesta del presentatore. “Avremo modo di chiarirci”, aveva detto la Cannavò per poi commentare con una punta di ironia la rivelazione di Dayane a proposito della “voce del GF Vip” della quale si sarebbe innamorata. “Da mesi parlava di quella voce, ecco quanto era innamorata di me”, aveva detto l’attrice, lasciando intendere di non avere creduto al colpo di scena dell’amica, poi ritrattato.