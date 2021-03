Nuovo colpo di scena firmato Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la confessione a proposito dei suoi sentimenti per Rosalinda Cannavò, poi ridimensionata dalla modella brasiliana, Dayane rivela di provare realmente qualcosa per qualcuno che si troverebbe fuori dalla Casa, pur rifiutandosi di farne il none. “Io sono innamorata. Di chi? Domani lo saprai”, ha raccontato ad Andrea Zelletta. “Di Rosina?”, ha chiesto lui riferendosi alla confessione di qualche tempo fa a proposito dei suoi sentimenti per l’amica, ma Dayane ha negato: “No. Domani notte lo saprai. Pier lo sa già, qualcosina la sa. Di Alfonso? Ma va”.

Di chi è innamorata Dayane Mello?

Dayane non ha voluto rivelare l’identità dell’oggetto dei suoi sentimenti ma ha raccontato ai compagni di gioco che svelerà a breve il nome della persona della quale si è innamorata. Lo farà dopo la finale, dice. C’è chi sta avanzando la possibilità che si tratti di un autore del reality show, perché la Mello ha più volte parlato di una “voce” alla quale si sarebbe profondamente legata. Pierpaolo Pretelli conoscerebbe già l’identità della persona in questione.

Dayane Mello favorita per la vittoria del GF Vip

Dayane Mello è la concorrente super favorita in vista della finale del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è stata eletta prima finalista del reality da settimane. A votare per lei non solo i suoi fan italiani – le “Rosmello”, tifose soprattutto della sua relazione con Rosalinda – ma anche i numerosissimi fan brasiliani conquistati durante la sua avventura nella Casa del GF Vip. La storia di Dayane è diventata un caso anche all’estero, tanto che la principale emittente brasiliana ha raccontato la sua vita in uno speciale dedicato al suo percorso nella Casa. Ma con lei in finale sono arrivati numerosi altri concorrenti considerati fortissimi ai fini del televoto, come Tommaso Zorzi, altro superfavorito. Tra i due potrebbe nascondersi il vincitore della lunghissima edizione 2020/2021 del reality.