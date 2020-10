Adua Del Vesco sta diventando la concorrente più discussa del Grande Fratello Vip 2020, criticata anche da Eva Grimaldi fuori dalla Casa. All'attrice ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi non sta piacendo il comportamento di Adua e le sue dichiarazioni spesso contraddittorie. Dopo averla inizialmente sostenuta, in un'intervista su Chi la Grimaldi attacca decisamente la Del Vesco accusandola di "incoerenza".

Di Gabriel Garko ho già detto tutto: sarò sempre, per sempre con lui. Preferirei però rispondere sulla vicenda Adua Del Vesco. Sa, avevo messo un like su Instagram e un “ti voglio bene” come commento sotto un suo post. Ma dopo le sue dichiarazioni, dopo tutto quello che ho visto e sentito, dopo l’incoerenza, ho contato fino a cento, poi ho cancellato sia il like, sia il commento.

Cosa non torna nel comportamento di Adua al GF Vip

Eva fa probabilmente riferimento alle incongruenze di Adua sulla relazione con Massimiliano Morra: prima lo ha accusato di aver rovinato la loro storia d'amore, poi ha ammesso che la loro era stata una liason costruita a tavolino per visibilità mediatica. Inoltre, pare che abbia dichiarato ad altri concorrenti di sospettare che Morra è gay: un atteggiamento, quello dell'attrice, che ha scatenato anche le critiche degli inquilini del GF Vip.

Fu Eva Grimaldi a confermare la storia tra Garko e Adua

Resta il fatto che la stessa Eva Grimaldi, in passato, fu tra i primi a confermare come autentica e ufficiale la storia tra la Del Vesco e Gabriel Garko, altro legame di cui è stata svelata la natura fittizia. Era il 2015 quando la Grimaldi definì Adua come "la nuova compagna di Garko". Le ultime rivelazioni hanno scoperchiato ben altra verità in merito a questa complessa vicenda fatta di amori finti, che comprende anche la lunga convivenza tra Garko e la stessa Grimaldi. Sempre su Chi, Eva ha parlato proprio in merito al suo rapporto con Gabriel, che ha fatto coming out e oggi è legato a un ragazzo di noma Gaetano.