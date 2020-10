La lunga telenovela scatenata dalle affermazioni di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip e il conseguente coming out di Gabriel Garko continua con nuovi sviluppi. Su Chi parla stavolta Eva Grimaldi, che a livello ufficiale è stata legata all'attore tra il 1997 e il 2001: anche la loro relazione, come quella con la Del Vesco, sarebbe stata una finzione, per quanto supportata da grandi sentimenti reciproci. Lo ha svelato l'attrice sul settimanale Chi.

La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c'è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l'ho sempre protetto. Ma c'è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio.

Cos'ha detto Garko di Eva Grimaldi

"I suoi pianti in tv di questi giorni? Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita", continua la Grimaldi, che a Garko è legata da profonda amicizia, tanto da averlo invitato al suo matrimonio con Imma Battaglia. Il riferimento è alle ospitate dell'attore prima al Grande Fratello Vip, dove ha confessato la natura fittizia del legame con Adua, e poi a Verissimo, dove ha rilasciato una lunghissima intervista in cui si è aperto totalmente, svelando di aver avuto relazioni con gli uomini, in passato e nel presente. Nello studio di Silvia Toffanin, Garko non ha parlato esplicitamente di "storia creata a tavolino" con la Grimaldi, ma la sua versione è stata sostanzialmente la stessa: i due avrebbero vissuto insieme per ben otto anni e con Eva avrebbe avuto un rapporto intenso ma privo di intimità, che per paradosso sarebbe potuto sfociare nel matrimonio.

Eva Grimaldi e l'uso di droghe

Oltre che sulla storia con Garko, la Grimaldi ha rivelato a Chi episodi scomodi del suo passato. In particolare, un periodo oscuro fatto di cattive amicizie e uso di droghe: "Ho sempre desiderato fare l'attrice e ho fatto di tutto per realizzare il mio sogno", dice l'attrice, confessando: "Ho iniziato a frequentare brutti giri a Roma e assumevo anfetamine per restare magra, non mangiavo e non dormivo praticamente più". Non sono mancati i compromessi sul piano estetico, pur di aderire al modello femminile richiesto dal mondo dello spettacolo.

Mi sono rifatta il seno otto volte. Ero dislessica e un po' balbuziente, ma ero talmente bella che nessuno ci ha mai fatto troppo caso.

Il coming out di Garko e di Eva Grimaldi

Sia la Grimaldi che Garko, oggi, risultano dichiaratamente omosessuali. Se il coming out dell'attore è cosa recentissima, quello di Eva si data al 2017: ne parlò all'Isola dei Famosi, rendendo ufficiale la storia d'amore con Imma Battaglia che durava dal 2010. L'attrice e l'attivista si sono unite civilmente il 19 maggio 2019. In passato, Eva è stata inoltre sposata con l'imprenditore Fabrizio Ambroso. Garko ha ammesso a Verissimo la relazione con Gabriele Rossi, ormai finita, e un lungo legame con un uomo di nome Riccardo.