Erminio Sinni ha vinto la prima edizione di The Voice Senior, aggiudicandosi il primo posto nella finale del talent di Rai1 andata in onda domenica 20 dicembre, in prima serata. Si chiude così questo esperimento di Rai1, completando la parabola dell'artista che sin dalla prima puntata aveva dato modo di poter arrivare fino in fondo. Dopo la scrematura della semifinale, che aveva portato i concorrenti da 16 a 8, nella quinta e ultima puntata, l'unica trasmessa in diretta, si è giunti all'epilogo. Erminio Sinni sarà ospite del Capodanno di Rai1 e la Universal pubblicherà un suo singolo. Pochi giorni fa il cantante toscano aveva raccontato a Fanpage.it la genesi del suo successo anomalo in un'intervista.

Cos'è successo nella finale

La puntata si è aperta con Gianna Nannini, che ha cantato insieme a tutti gli 8 finalisti di The Voice Senior, proponendo il suo classico Sei nell'anima. Successivamente è arrivata la prima manche, con i concorrenti che si sono esibiti insieme ai rispettivi coach, duettando insieme a loro sul palco, prima di esibirsi singolarmente, riproponendo alcuni classici della canzone italiana. Solo in tre hanno avuto la possibilità di accedere alla sfida finale per la vittoria: Erminio Sinni del team di Loredana Bertè, Marco Guerzoni e Elena Ferretti del team di Gigi D'Alessio. I tre si sono quindi esibiti di nuovo, prima di arrivare al verdetto finale che ha eletto Erminio Sinni vincitore di questa prima edizione di The Voice Senior.

Il successo della prima edizione di The Voice Senior

Quella di The Voice Senior è stata la prima edizione di questa variante del talent show proposta in Italia e si è rivelata un piccolo fenomeno televisivo di fine 2020, sia per la capacità di intercettare alla perfezione un sentimento comune, legato alla generazione che si ritrova al centro del programma, quegli over 60 che troppo sono stati bistrattati dalle statistiche di questi ultimi mesi in cui il Coronavirus ha stravolto le nostre esistenze. A contribuire al successo del programma anche un cast eccellente, con i coach in grande sintonia tra loro e la gestione sapiente di Antonella Clerici, che ha saputo restituire dal suo canto il clima di festa, svincolato dalla competizione. A fare il resto ci hanno pensato i concorrenti scelti, tutti a modo loro reduci da una storia personale che ha coinvolto il pubblico da casa.