Il cambiamento del palinsesto della Rai per fare fronte all'emergenza Coronavirus abbraccia tutta la struttura del servizio pubblico. Se Rai1 sarà la rete dell'approfondimento informativo e Rai3 sarà la rete dell'informazione e dell'approfondimento culturale, toccherà a Rai2 andare in alleggerimento e pensare a offerte specifiche per i ragazzi.

La programmazione del mattino

E allora su Rai2 resta confermato "I Fatti Vostri", ma viene confermata anche l'ampia programmazione dedicata ai bambini e ai ragazzi. Si passa da "44 Gatti" (la nuova stagione è in onda anche su RaiYoYo) a "I Quaderni della Natura di Lulù”, da “Brum Brum” a “Topo Tip”, fino a “Leo da Vinci” e all’edizione del trentennale dell’Albero Azzurro.

La tv dei ragazzi al posto di Detto Fatto

"Detto Fatto" è stato sospeso per 14 giorni in via precauzionale. Al posto del contenitore condotto da Bianca Guaccero ci sarà ampio spazio per la tv dei ragazzi. Si parte alle 15.45, con i migliori documentari BBC e ZDF sul mondo animale. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 16.30 l’appuntamento è con i film per ragazzi, mentre anche il fine settimana è dedicato a film, speciali di animazione e alla divulgazione, in particolare sabato 14 marzo alle 15.40 andrà in onda il film “Robo dog”, mentre alle 17.10 Giovanni Muciaccia condurrà il nuovo programma di divulgazione culturale “La Porta segreta”.

I 30 anni de L'Albero Azzurro

Proprio quest'anno, "L'Albero azzurro" fa 30 anni. Andava in onda per la prima volta il 21 maggio 1990 su Rai1, proponendo ai più piccoli una varietà di giochi, stimoli e attività educative. Le avventure di Dodò sono tornate con una nuova edizione da lunedì 9 marzo su Rai2 alle 7:30, in occasione dell'apertura della fascia mattutina dedicata ai bambini, e in replica su Rai Yoyo alle 16:30. A tenere compagnia agli otto milioni di bambini rimasti a casa da scuola per via dell'emergenza sanitaria, c'è ancora l'uccello animato a pois, affiancato da due nuovi volti, Laura Carusino e Andrea Beltrame, che stanno dando vita a nuove avventure.