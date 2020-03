Il canale 200 di Sky ha fermato la sua diretta. Sky Sport24 ha dovuto sospendere la programmazione e inserire una serie di inserti registrati per poter permettere la sanificazione della sede in seguito all'emergenza Coronavirus. Ad annunciarlo, Federico Ferri il direttore di Sky Sport su Twitter: “Abbiamo la necessita di fermarci per un breve tempo. Non abbiamo a disposizione i nostri locali, gli studi, la redazione, le sale di montaggio, i luoghi dove lavorano tutti coloro che compongono la nostra squadra. Abbiamo la responsabilità di rispettare delle norme di sicurezza e di prendere delle precauzioni. Sono lavori di sanificazione torneremo però presto con gli aggiornamenti puntuali".

Il giornalista Sky positivo al Coronavirus

Nella giornata di oggi ha fatto notizia il caso del giornalista positivo al Coronavirus nella redazione di Sky Tg24. Parliamo di Renato Coen, capo della redazione Esteri. Il giornalista si trova attualmente in buone condizioni di salute, la sede è stata evacuata per ragioni precauzionali. I lavori di sanificazione hanno interessato anche gli studi di Sky Sport 24. Quello di Renato Coen è il secondo caso di giornalista positivo al Coronavirus, pochi giorni fa dava la stessa notizia il collega di Canale 5 Nicola Porro.

Le ultime notizie in diretta sull’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo con i dati aggiornati di oggi mercoledì 11 marzo. Ecco il numeri dei contagi: 12462 positivi, di cui 1045 guariti e 827 morti. Il bollettino della Protezione Civile di oggi, 11 marzo, viene specificato che tra i malati di coronavirus in più conteggiati oggi, circa 600 sono persone della Lombardia di cui ieri non erano disponibili i dati. Lo ha spiegato il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.