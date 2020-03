Detto Fatto chiude per 14 giorni per precauzione e comunque nel rispetto delle misure restrittive vigenti a Milano e di quelle ancora più stringenti in arrivo nelle prossime ore. Ma la truccatrice del programma positiva al Coronavirus, come riportato da Dagospia, non c'entra nulla: "Era a casa dal 29 febbraio, è risultata positiva dall'8 marzo. Detto Fatto per precauzione è stato momentaneamente sospeso". La truccatrice è in buone condizioni di salute. A Fanpage.it è proprio la portavoce di Rai2 a confermarlo e a placare ogni allarmismo. Le registrazioni saranno quindi interrotti per 14 giorni in relazione al DPCM vigente e alle nuove misure in arrivo.

Bianca Guaccero assente per una gastroenterite

E si è parlato tanto dell'assenza di Bianca Guaccero nell'ultima settimana a causa di una gastroenterite: "Ringrazio come sempre tutti i blog che hanno utilizzato titoli sensazionalistici speculando sulla mia salute. Invece che occupare i loro spazi per divulgare cose più importanti e che sono più utili alla società, in questo delicatissimo momento storico".