Mediaset comunica ufficialmente che Daydreamer prenderà il posto de Il Segreto a partire da lunedì 25 gennaio. La soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5 e il martedì in prima serata. Le restanti puntate de Il Segreto ancora inedite in Italia, invece, saranno trasmesse la domenica pomeriggio a partire dalle ore 14.20, prima della puntata di Domenica Live e contro Domenica In di Mara Venier, in onda su Rai1.

Calati gli ascolti de Il Segreto

Mediaset corre ai ripari dopo il calo di ascolti subito dalla soap opera spagnola nell’ultimo periodo. Sospesa per circa tre mesi per la pausa estiva, sostituita dai primi episodi di DayDreamer – Le ali del sogno prima e dalle repliche dopo, Il Segreto non è più riuscito a tornare ai fasti di un tempo, quando il gradimento del pubblico – tradotto in milioni di spettatori – aveva spinto la rete a trasmettere gli episodi della soap anche in prima serata. Nel corso dell’ultima settimana, i dati Auditel hanno fatto registrare un drastico calo nello share con effetti che si sono inevitabilmente ripercossi anche su Pomeriggio5, cui la soap fa da traino. Con la messa in onda degli episodi di DayDreamer – che funziona soprattutto nella fascia pomeridiana, meno nel prime time – i dati del pomeriggio della rete potrebbero cambiare.

Mancano 20 puntate alla fine de Il Segreto

Alla conclusione de Il Segreto – la soap in Spagna è terminata da tempo, tanto che sono già disponibili le anticipazioni relative al finale – mancano circa 21 episodi che andranno in onda la domenica pomeriggio a partire dalle 14.20, a meno di nuove modifiche in palinsesto. Gli episodi restanti quindi, tagliati nel modo in cui la rete lo riterrà necessario, potrebbero coprire l’intera stagione televisiva in corso, terminando poco prima dell’estate.