Le ali del sogno non volano più. La prima serata di Canale 5 con Daydreamer non riesce ad andare nemmeno in doppia cifra: lo share è fermo al 9.2%, gli spettatori netti superano di poco i 2 milioni. È una serata dominata dal derby d'Italia in versione Coppa Italia: Inter e Milan se le danno di santa ragione sul campo da gioco, letteralmente: vedi Lukaku-Ibrahimovic, e il risultato è un plebiscito. Su Rai1, per il match c'erano quasi 8 milioni di spettatori netti e uno share che quasi tocca il 30%.

I risultati di Daydreamer

Nel dettaglio, la serata di martedì 26 gennaio 2021 fa sorridere Rai1 con Inter-Milan che incolla davanti alla tv 7.780.000 spettatori pari al 27.8% di share. E su Canale5 Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto solo 2.122.000 spettatori con uno share del 9.2%. Di sera, la soap opera non ripete i numeri e le percentuali del pomeriggio. Mediaset potrebbe presto riconsiderare la posizione e la messa in onda del programma.

Gli ascolti tv del 25 gennaio 2021

Sulle altre reti, Stasera Tutto è Possibile conquista 1.951.000 spettatori netti pari all’8.7% di share. La7 propone diMartedì: 1.357.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Italia1 Mission: Impossible – Protocollo fantasma ha fatto registrare 1.297.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Rai3 Cartabianca è stato visto da 1.257.000 spettatori con il 5.5% di share. Fuori dal Coro, in onda su Rete4, è stato visto da 1.020.000 spettatori per il 5.2% di share. Buon risultato per RaiMovie con Corri ragazzo corri visto da 652.000 spettatori netti per il 2.4% di share. Primo Appuntamento, su RealTime, è stato visto da 600.000 spettatori netti per il 2.2% di share. Tutte contro lui, in onda sul Nove, è stato visto da 481.000 spettatori netti per l'1.9% di share. Un Natale da cioccolato, in onda su Tv8, è stato visto da 417.000 spettatori netti per l'1.6% di share.