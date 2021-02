Anche questa settimana, come la scorsa, salta l'appuntamento in prima serata con Daydreamer – Le ali del sogno. Mediaset attua l'ennesimo cambio di programmazione per permettere agli spettatori di seguire un importante evento sportivo. La soap continuerà ad andare regolarmente in onda nel pomeriggio, intorno alle ore 16:35. Inoltre, sta per tornare anche l'appuntamento in prima serata. Ma andiamo con ordine.

La soap turca sostituita dalla Champions League

Anche martedì 23 febbraio, coloro che si sono appassionati alla storia d'amore decisamente litigarella tra Can e Sanem, dovranno rinunciare all'appuntamento delle ore 21:20. Canale5, infatti, metterà da parte la soap turca con Can Yaman e Demet Özdemir per lasciare spazio al calcio. A partire dalle ore 21:00, andrà in onda la partita di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco. Resta, invece, confermato l'appuntamento pomeridiano dal lunedì al venerdì con la soap turca (qui le anticipazioni fino al 26 febbraio).

Daydreamer torna in prima serata mercoledì 3 marzo

Consultando il palinsesto ufficiale di Canale5, si apprende che la soap Daydreamer – Le ali del sogno è destinata a tornare in onda in prima serata. Salvo ripensamenti improvvisi, infatti, Can Yaman sfiderà il Festival di Sanremo. Ben quattro episodi della serie televisiva andranno in onda mercoledì 3 marzo. La programmazione è prevista dalle ore 21:20 alle ore 00:40. Nei quattro nuovi episodi non mancheranno i colpi di scena. Le anticipazioni svelano che Mevkibe e Nihat saranno convinti che Emre stia tradendo Leyla. Sanem, sempre più sull'orlo della follia, si vedrà costretta a collaborare ancora una volta con Can. La situazione è complessa, dato che non si rivolgono la parola. Poi, una tragedia permetterà a Sanem di fare luce sui suoi sentimenti. Il rifugio di Can, infatti, andrà a fuoco e lei sarà terrorizzata all'idea che Divit abbia perso la vita. Quando lo vedrà uscire dal rifugio in fiamme, metterà da parte tutto il suo dolore e correrà da lui.