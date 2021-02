Le anticipazioni della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno. Le nuove puntate della serie con Can Yaman e Demet Özdemir, andranno in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:35. Ecco tutte le anticipazioni e le trame degli episodi di Daydreamer – Le ali del sogno in onda da lunedì 22 febbraio a venerdì 26 febbraio.

Lunedì 22 febbraio

Sanem presenta il suo libro. Poi c’è una importante novità. Muzaffer, Cengiz e Sanem acquistano i diritti del marchio Fikri Harika. A cose fatte, convocano Deren. Così, incredula e spiazzata, anche lei apprende che i nuovi proprietari dell’agenzia sono Ceycey, Muzaffer e Sanem. Inizia un nuovo capitolo per l’agenzia, anche se i tre inizialmente non sembrano avere le idee chiare.

Martedì 23 febbraio

Aziz spiega a Remide perché si è deciso a vendere l’agenzia. Poi, insieme, si recano alla tenuta dove si trovano Muzaffer, Cengiz e Sanem. Così anche loro apprendono che Sanem, quasi senza saperlo, è diventata la nuova proprietaria della Fikri Harika. Mentre Sanem pensa a che futuro dare all’agenzia, si prospettano nuovi colpi di scena.

Mercoledì 24 febbraio

Can si reca presso la tenuta di Sanem per incontrare Aziz. L’uomo ha avuto un malore e si è visto costretto a fermarsi presso la tenuta. Emre e Leyla sono a pranzo con degli amici quando ricevono rispettivamente la telefonata di Can e di Sanem. Can si lamenta con il fratello dell'atteggiamento glaciale che Sanem ha avuto con lui. Lo stesso fa Sanem con Leyla.

Giovedì 25 febbraio

Il malore di Aziz, in realtà, è stata una messinscena. Remide chiede a Ceycey di non dire a nessuno la verità, ma lui ha un attacco di panico. Emre e Leyla avvisano i genitori di quanto sta accadendo alla tenuta. Le mamme di entrambi si mettono subito d’accordo per intervenire. Intanto, Aziz, Ceycey e Deren tentano in tutti i modi di trattenere Can alla tenuta.

Venerdì 26 febbraio

Yigit finge di essere invalido. Pian piano, però, si stanca della farsa. Huma, che è al corrente di tutto, lo incita a continuare perché è convinta che presto Sanem, impietosita e ormai psicologicamente provata, cadrà ai suoi piedi. Aziz, intanto, inaspettatamente rivede Mihriban, la donna che è stata il suo primo amore e che è la proprietaria del terreno dove attualmente Sanem e Deniz vivono.