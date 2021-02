Tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembrava ormai scoppiata la pace. Nelle ultime ore, però, la modella ha chiarito di avere ancora delle riserve riguardo all'attrice. In serata, nella casa del Grande Fratello Vip, Dayane si è confidata con Pierpaolo Pretelli, ribadendo il suo dispiacere per il fatto che Giulia Salemi sia finita al televoto. Pierpaolo, d'accordo con lei, si è detto deluso da Rosalinda.

Dayane e Pierpaolo delusi da Rosalinda

Dayane Mello sembrava avere seppellito l'ascia di guerra con Rosalinda Cannavò, eppure non ha ancora recuperato del tutto la fiducia nell'amica. Ne ha parlato con Pierpaolo Pretelli, che in queste ore ha espresso il suo dispiacere per il rischio che Giulia Salemi esca dalla casa del Grande Fratello Vip. Anche lui si è detto deluso da Rosalinda Cannavò: “Giulia sarebbe andata in nomination lo stesso, ma da Rosalinda non me lo aspettavo”. Come riporta il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini, Dayane si è detta d'accordo con lui:

“In questo momento mi sono staccata da Rosalinda, non la voglio influenzare, però non voglio fare finta che vada tutto bene, io non sto bene, perché non condivido questa scelta, perché se nella sua scala d’affetti non c’e Giulia, allora non è stata vera. Non puoi accantonare le persone. È stata fredda. Poteva scegliere Samantha, Stefania…”.

Ritengono Rosalinda Cannavò una stratega

in foto: Rosalinda Cannavò

Pierpaolo Pretelli si è detto d’accordo con il ragionamento fatto da Dayane Mello. Anche lui reputa del tutto immotivata la nomination data da Rosalinda Cannavò a Giulia Salemi. L'ex velino di Striscia la Notizia ritiene lo abbia fatto solo per strategia: “Lo credo anche io, non può paragonare il rapporto che aveva con Giulia, con quello che ha con altre persone. L’ha fatto solo per gioco”. La modella ha chiarito che il rapporto con Rosalinda non è più quello di prima: “È stata strategia, ma infatti qualcosa tra me e lei è cambiato”.