in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Pierpaolo Pretelli sta facendo i conti con i sensi di colpa. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha il timore di avere, in qualche modo, compromesso il percorso di Giulia Salemi nel reality. L'ex velino di Striscia la Notizia si è confidato con Andrea Zenga, che in parte ha compreso il suo stato d'animo, ma ha anche evidenziato che non è possibile sapere come sarebbe andata l'esperienza di Giulia nel reality se non si fosse avvicinata a lui.

I sensi di colpa di Pierpaolo Pretelli

in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Pierpaolo Pretelli ha confidato ad Andrea Zenga di ritenere che se avesse monopolizzato le giornate di Giulia Salemi, probabilmente lei avrebbe costruito molte più amicizie nella casa e non sarebbe andata al televoto: "Vivendo questa storia, mi sento di averla penalizzata, perché so che se non fosse iniziata la storia tra noi, avrebbe coltivato diversamente le amicizie. Magari non avrebbe avuto alcuni scontri. Lo so che è così". Quindi ha aggiunto:

"Lei ha anche un ragionamento tutto suo. Dice: ‘Io volevo andare via pensando di avere costruito almeno una o due amicizie importanti e invece vado via che non so quanto valore abbiano'. Io ho provato a farle scindere un po' il gioco dalle relazioni. Ho cercato di farla tranquillizzare, dicendole che i voti che ha preso lei, metà o forse anche di più erano anche miei".

Andrea Zenga ritiene in parte vero che la relazione con Pierpaolo abbia influenzato il rapporto di Giulia con il resto della casa. Tuttavia, ha spiegato che non è detto che Salemi non abbia creato amicizie importanti. Probabilmente quelle stesse persone con cui ha legato di più, hanno creato dei rapporti anche con altri concorrenti che hanno preferito salvare al televoto.

Pierpaolo Pretelli frequenterà Giulia Salemi fuori dalla casa

in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Pierpaolo Pretelli, dopo avere espresso i suoi sensi di colpa, si è detto convinto che se Giulia Salemi dovesse uscire sconfitta dal televoto ci rimarrebbe malissimo. Anche lui ne soffrirebbe, ma avrebbe la consapevolezza di ritrovarla fuori dalla casa: "Se uscisse ci rimarrebbe male. Ovvio che perderla per dieci giorni mi dispiacerebbe tanto, ma alla fine so che la vedrò fuori. Però mi dispiacerebbe per lei, per il suo Grande Fratello". Ricordiamo che al televoto si sfideranno Giulia Salemi e Stefania Orlando.