L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020 si era conclusa con le lacrime di Dayane Mello, addolorata in quanto unica mamma nella Casa a non avere potuto parlare con la figlia Sofia, nata dal legame con il modello Stefano Sala. Con una serie di post, il modello e Dasha, sua attuale compagno, avevano reso noto il rapporto burrascoso con Dayane, pur specificando di avere dato al GF l’autorizzazione affinché la brasiliana potesse sentire al telefono la figlia. E la telefonata è arrivata, rasserenando Dayane che temeva che non avrebbe avuto la possibilità di sentire al telefono la figlia diversamente dai coinquilini.

La sorpresa per Dayane Mello

Dayane Mello è riuscita a sentire la sua bambina Sofia, è stata una grande sorpresa: "Ha cambiato la vita di tutti, sono grata per questa famiglia che mi aiuta ogni giorno, che mi aiuta a fare il mio lavoro, sono giudicata perché metto le foto, sono in giro, ma io lavoro e faccio tanta fatica". Ma le sorprese per la modella non sono finite, la sua bambina ha deciso di mandarle un regalo, un disegno coloratissimo fatto dalla piccola: "Ci sono io, con lei, nella sua casa e nel posto che le piace tanto, la spiaggia", dice visibilmente commossa.

L'attacco di Franceska Pepe

Nel corso della nona puntata del Grande Fratello Vip, non sono mancati i momenti di tensione, nel vedere alcune clip riguardanti i commenti che Franceska Pepe aveva fatto nel corso della sua prima puntata fuori dalla casa, è emersa una frase piuttosto pesante, riguardante proprio Dayane Mello. Vedendo il dispiacere sul volto della modella, che non era riuscita a sentire sua figlia, ha detto sottovoce pensando che non si sentisse: "Non sa proprio fare la madre, come faceva nella casa". Una pugnalata per la gieffina colpita proprio nel suo punto debole.

Sofia è la figlia che Dayane Mello ha avuto da Stefano Sala

Dayane è madre di una sola bambina, nata dal rapporto finito con Stefano Sala. Entrambi modelli, si erano conosciuti anni fa ma dopo una lunga passione, culminata nell’arrivo della loro bambina, si erano lasciati. Sembravano apparentemente essere rimasti in buoni rapporti, tanto che Stefano aveva parlato bene di Dayane quando, due anni fa, fu lui a partecipare al Gf Vip. Quest’anno, invece, le cose sono cambiate e in più occasioni la bella Dasha, attuale moglie del modello, ha attaccato Dayane senza che questa ne fosse messa al corrente dalla produzione del reality. Al momento, la crisi sembrerebbe essere rientrata ma il GF, prima o poi, potrebbe decidere di raccontare alla Mello quanto accaduto fuori dalla Casa in sua assenza.

Il rapporto con Francesco Oppini al GF Vip

Nella Casa, Dayane è riuscita a stabilire una serie di rapporti importanti, primo tra tutti quello con Adua Del Vesco. Ma è un altro il concorrente che più sembrerebbe starle a cuore: Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti ha conquistato la modella che per lui ha cominciato a provare qualcosa. Ma Oppini, almeno apparentemente, non è interessato a coltivare quanto nato nella Casa con Dayane per rispetto alla fidanzata Cristina Tomasini alla quale è legato da qualche anno e che teme possa reagire male a un eventuale avvicinamento con la bellissima Dayane.