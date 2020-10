Dayane Mello e Adua Del Vesco sono sempre più unite in un'amicizia che sembra destinata a durare anche fuori la casa del Grande Fratello Vip 2020. Le due, abbracciate su un lettino in giardino, durante una serata di chiacchiere e scherzi, hanno scambiato coccole affettuose e poi è scappato un innocente bacio sulle labbra, simbolo di un affetto che le sta supportando nelle loro storie complicate nel corso delle dirette del lunedì e del venerdì sera. Prima di loro, anche Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania avevano condiviso un tenero bacio tra amiche con la volontà di manifestare il loro attaccamento nella casa.

Adua tra outing e coming out

I ragazzi, adunati in giardino con loro, ironizzano sulla loro vicinanza e tirano in mezzo le trame de Il segreto con tanto di Donna Franzisca e altri personaggi a fare da sfondo. C'è desiderio di leggerezza, forse per stemperare i due momenti più complicati vissuti dalle ragazze durante i serali. Per Adua, la storia con Massimiliano Morra, dalle tinte fosche e molto confuse, che è sfociata prima nel coming out di Gabriel Garko e poi nell'outing sull'omosessualità dello stesso Morra, ignaro di quanto Adua stesse dicendo alle sue spalle. Una trama sempre più intricata, nella quale la siciliana ha più volte mostrato segni di cedimento, con volontà di abbandono del gioco. Per fortuna, nel corso dell'ultima diretta, Alfonso Signorini pare abbia messo un punto ai vari scontri con il chiarimento dei punti che maggiormente avevano lasciato dubbi nel pubblico.

Dayane sospesa tra Balotelli, Oppini e sua figlia

Per quanto riguarda Dayane Mello, la situazione di certo non è stata più semplice. Prima, la storia con Mario Balotelli, chiusa bruscamente in diretta da lui stesso, che ha manifestato la volontà di chiamarsi fuori da questo gossip, augurandole il meglio. Poi il tentativo di dichiararsi a Francesco Oppini, fidanzato fuori dalla casa e intenzionato a tutelare in ogni modo la sua compagna respingendo la bella modella. Infine la sofferenza condivisa davanti le telecamere per il mancato contatto con sua figlia Sofia, poiché, a differenza degli altri concorrenti, non le era stata data la possibilità di sentirla. "Lo sai che non dipende solo da noi" le ha ribadito Signorini venerdì scorso, promettendole una telefonata prima possibile. Telefonata che poche ore dopo non è tardata ad arrivare, come ha precisato il suo ex Stefano Sala.