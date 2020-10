Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 9 ottobre in prima serata, si è assistito ad un momenti più belli di questa edizione che ha visto protagonisti i vip che hanno lasciato fuori dalla casa di Cinecittà i loro bambini, da cui hanno ricevuto una chiamata a sorpresa. L'unica a non beneficiare di questo bellissimo regalo è stata Dayane Mello, pur essendo mamma della piccola Sofia, avuta con il modello Stefano Sala. Proprio contro di lui si sono riversati i commenti dei fan della modella brasiliana che, dopo la puntata, non è riuscita a trattenere le lacrime. L'ex gieffino, quindi, ha ritenuto opportuno spiegare come fossero andate realmente le cose e lo ha fatto tramite una story su Instagram.

Il chiarimento di Stefano Sala

"Ci sarà una sorpresa, spero quanto prima, ma lo sai non dipende da noi" così Alfonso Signorini ha risposto alla richiesta mossa da Maria Teresa Ruta, preoccupatasi dello stato d'animo di Dayane Mello, visibilmente dispiaciuta perché non è riuscita a parlare con sua figlia. Una frase che, però, non trova riscontro con quanto dichiarato da Stefano Sala in una story su Instagram che scrive: "Per tutti gli haters ignoranti e le persone che mi stanno assillando riguardo questa famosa chiamata tra mia figlia e sua madre nel GFVip, vorrei precisare che la chiamata è stata accordata a domani alle ore 11 a.m. E la programmazione di è essa è stata pattuita direttamente con gli autori del Grande Fratello Vip il giorno mercoledì 7/10/2020″. Un chiarimento necessario che, quindi, non indica una mancata intenzione da parte di Sala di far avere un contatto tra Sofia e sua madre, pensiero che sarebbe potuto aleggiare in seguito all'affermazione del conduttore, sapendo che la bambina vive con il padre e la sua famiglia.

Cos'è successo tra Dayane Mello e l'ex Stefano Sala

In realtà, sembra che Sala e la Mello abbiano sempre avuto ottimi rapporti per il bene della bambina, che è cresciuta con i nonni paterni e oggi vive con lui, sua moglie Dasha Dereviankina e il loro bambino. Alcune affermazioni di Dayane nella Casa, però, hanno fatto infuriare Stefano e Dasha, che hanno pubblicato un video: "I bambini sono qui, stanno bene e sono sempre stati bene. Perché grazie a Dio ci sono sempre stati i miei genitori che si sono fatti un c**o così per me mentre ero in giro a lavorare". Dasha ha accusato la Mello di essere "bugiarda" e "irresponsabile": "Prima lei parlava bene di lui per fare la brava ma alla fine, quando hanno dimenticato che stanno registrando tutto, è uscita la vera cattiveria che è in lei. Come può insegnare a fare la mamma quando lei non è quasi mai presente".