Stefano Sala e la moglie Dasha Dereviankina attaccano l'ex di lui Dayane Mello, per alcune dichiarazioni che quest'ultima avrebbe rilasciato nella Casa del Grande Fratello Vip. Dayane e Stefano hanno avuto una figlia, Sofia, che ha 6 anni, è cresciuta con i genitori di Sala e oggi vive con lui, Dasha e il loro bambino nato da poco. Benché nelle scorse settimane abbia sempre parlato benissimo al GFVip di Stefano e della sua famiglia, sembra che nelle sue ultime conversazioni con gli altri inquilini Dayane abbia accusato l'ex, sostenendo di non fidarsi di lui, e la stessa Dasha, che non si comporterebbe bene con Sofia.

La replica di Stefano Sala

Il dibattito social sull'argomento ha scatenato la reazione di Stefano Sala che, solitamente restio a parlare di gossip, ha deciso di intervenire con una serie di Instagram Stories insieme a Dasha: "Purtroppo dobbiamo fare queste dichiarazioni dovute alle centinaia di segnalazioni su quello che Dayane Mello sta dicendo durate le dirette del GF. I bambini sono qui, stanno bene e sono sempre stati bene. Perché grazie a Dio ci sono sempre stati i miei genitori che si sono fatti un c**o così per me mentre ero in giro a lavorare, punto uno. Punto due, cari ascoltatori del Grande Fratello: perché Dayane non parla di queste cose quando sono presenti Pierpaolo e Tommaso che sono miei grandi amici e conoscono bene la situazione e il passato tra me e Dayane? Son sicuro che Tommaso le farebbe un c**o così". Stefano Sala e Dayane Mello si sono conosciuti nel 2012 e sono stati legati fino al 2017: i due sono sempre apparsi molto uniti per il bene di Sofia ("Dayane è una sorella", disse lui) e sembravano in ottimi rapporti, sino a questo spiacevole episodio.

L'attacco di Dasha Dereviankina

Durissima la Dereviankina, che nel video ha definito la Mello "bugiarda" ed è intervenuta sul suo profilo Instagram con un attacco ancora più acceso: "Mi spiace tantissimo parlare di questo ma tutto ha dei limiti! Dayane parla male di me, di Stefano e dei genitori di Stefano! È una bugiarda! Dice a tutti che è una brava mamma? Questa cosa fa ridere, lei non c’è mai! Dice che va a lavorare ma poi in realtà va in vacanza. Tutto quello che ha la sua bambina lo ha grazie a Stefano e ai suoi nonni meravigliosi. Dayane è instabile e irresponsabile. La famiglia di Stefano l’ha sempre trattata benissimo anche se il suo comportamento a volte lasciava sotto choc. Con me ha provato a fare l’amichetta finta, come fa con tutti, ma non le è andata bene perché io ho capito come è lei. Parla sempre male di tutti alle spalle ma in faccia sorride. Adesso abbiamo scoperto cosa pensa davvero di noi!". Dasha, quindi, ha preso il difese di Sala accusando di nuovo la Mello di non essere una buona mamma: