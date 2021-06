"Trovare l'amore in tv è possibile, io ne sono la prova", dice Giulia De Lellis, la più famosa tra i volti usciti dalle coppie di Uomini e Donne, nonché quella che ha avuto più successo e fortuna (tra web e tv) grazie al trampolino di Maria De Filippi. Davvero chi partecipa al dating show sogna di trovare il vero amore anziché una ghiotta occasione per raggiungere la popolarità mediatica e un percorso assicurato come social influencer (ruolo in cui si cimentano praticamente tutti coloro che escono da UeD)?

Effettivamente, la trasmissione ha visto nascere molti amori che durano a distanza di anni – talvolta con matrimonio e figli – ma sono ancora più numerosi i casi di relazioni finite nell'arco di pochi mesi, specie di recente. Prendiamo in esame le ultime due edizioni, con l'eccezione delle coppie appena nate (Samantha Curcio Alessio-Ceniccola, Massimiliano Mollicone-Vanessa Spoto, Giacomo Czerny-Martina Grado): in gran parte, le frequentazioni sono durate come il proverbiale gatto in tangenziale, e l'impressione è che la voglia di farsi conoscere in televisione dal pubblico sia più forte di quella di incontrare l'anima gemella.

Uomini e Donne parla d'amore e sentimenti, ma è anche un importante volano per incrementare il numero dei follower, partecipare ad altri programmi tv e, in generale, conquistare notorietà, collaborazioni su Instagram e possibilità lavorative. Anche se non hanno (ancora) raggiunto i traguardi di una De Lellis o di una Beatrice Valli, quasi tutti i personaggi di cui vi parliamo qui di seguito ne sono un esempio.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri: lei sensuale e altera, con una carriera di modella già avviata e un'autostima principesca; lui timido, impacciato e sensibile. La classica coppia di opposti da film, ad alto tasso di fotogenia. Alla fine si sono rivelati male assortiti e dopo appena due mesi si sono detti addio. "Io ero innamorata, a lui non è piaciuto il mio mondo", ha detto Sophie. Matteo sembra essere uno dei pochi a non essere interessato a sponsorizzazioni e contratti, Sophie continua la sua affermazione come modella e influencer. Forse è per questo che non poteva durare? Follower: lei 431mila, lui 379mila.

Jessica Antonini e Davide Lorusso

Discorso in parte diverso per Jessica Antonini e Davide Lorusso: pare che tra i due sia scattato il colpo di fulmine, tanto che lei ha scelto in tempi record e ha lasciato il programma mano nella mano con il ragazzo dopo una manciata di giorni, senza perdere tempo ed evitare lungaggini. Finalmente una favola d'amore di quelle vere? Fino a un certo punto, perché l'idillio è finito otto mesi dopo. Bartender, Lorusso è apparso in tv ospite a City Gold, Jessica continua a fare la modella (lavoro iniziato già prima di UeD). Follower: lei 141mila, lui 108mila.

Giovanna Abate e Sammy Hassan

La storia tra Davide e Jessica è durata parecchio, rispetto ad altre della recente storia di UeD. Facciamo ora un salto alla stagione 2019/20 e prendiamo ad esempio il caso di Giovanna Abate e Sammy Hassan. Diciamo che non sono stati particolarmente fortunati, perché la maledetta pandemia ha interrotto la loro frequentazione davanti alle telecamere per qualche mese. Al ritorno, sono apparsi più litigiosi che realmente interessati l'uno all'altra. Pare che nel mese scarso in cui si sono frequentati dopo Uomini e Donne abbiano continuato a scontrarsi, fino alla decisione definitiva di porre fine allo strazio e dirsi addio. Giovanna Abate ha quindi lavorato a Miss Italia 2020, come voce del backstage. Follower: lei 516mila, lui 182mila.

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon

La storia di Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon non ha lasciato il segno più di tanto nel cuore del pubblico e dopo appena quattro mesi i due si sono detti addio. "Dopo che lei si è fatta Instagram abbiamo iniziato a non avere tempo per noi", spiegò Daniele. Mesi dopo, lui diffuse addirittura la notizia che Giulia si era messa con un altro ed era rimasta incinta, ma lei smentì la gravidanza. Daniele fa il calciatore e modello, lei invece è un po' sparita dai radar (e dai social). Follower: lei non è più su IG (almeno a livello ufficiale), lui 126mila.

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino

Un percorso travagliato e anomalo, quello di Veronica Burchielli e Alessandro Zarino, come una variazione sul classico tema di Uomini e Donne. Lui l'ha scelta all'improvviso dopo una scenata di gelosia, lei gli ha rifilato a quel punto un clamoroso due di picche e in tempi infinitesimali, senza nemmeno alzarsi dalla sedia, ha accettato la proposta di Maria De Filippi: "Fregatene, fai la tronista". E indovinate un po' chi è sceso a corteggiarla? Proprio Zarino, con cui Veronica ha deciso di "fuggire" insieme dalla trasmissione, fregandosene ancora una volta (degli altri corteggiatori, in questo caso). Insomma, sembrava davvero una storia romantica da film d'amore. Lo è stata per cinque mesi, poi i due hanno preso strade separate. Lei ha quindi fondato un brand di cosmetica, lui continua a lavorare nella moda e nel fitness. Follower: lei 242mila, lui 307mila.

Giulia D'Urso e Giulio Raselli

I tanti litigi hanno messo fine al rapporto tra Giulio Raselli e Giulia D'Urso dopo otto mesi. Nonostante i tentativi da parte di lui di riconquistarla, la relazione alla fine non avrebbe funzionato, come ha spiegato Giulia a febbraio 2021. Lui intanto ha fondato un brand di gioielli e continua a essere nella stessa agenzia di management di lei, che ha creato una capsule collection di make up. Follower: lei 473mila, lui 356mila.

Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli

Dopo la scelta, Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo si sono frequentati per cinque mesi. Hanno quantomeno avuto il coraggio di ammettere di non essersi mai davvero innamorati: "L’amore è una cosa che ti scoppia dentro, che senti incondizionatamente e questa cosa non c’era da parte di entrambi", ha dichiarato Cecilia, che aveva già fatto Uomini e Donne (per corteggiare Oscar Branzani) e Temptation Island e ha un brand di oggettistica. Lui fa il modello e dj. Follower: lei 839mila, lui 128mila.